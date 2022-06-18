Instagram Gizli Hesap Görme Yolları 2022!

Günümüzün popüler sosyal medya uygulamalarından biri olan instagram günden güne aktif kullanıcı sayısı milyonlarca artmakta. Instagram son zamanlarda sahte hesapları silmesi ile gündeme gelmişti. Kullanıcılarının son zamanlarda ise instgram gizli hesap görme uygulamalarına yöneldiğini görüyoruz.

Instagram gizli hesap görmek ne demek onu öğrenelim; instagram gizli hesap görme bir kişiyi hesabınızdan takip etmeden onun profilini görmektir. Bunun için bir çok yol mevcut en yaygın olanı ise bu tür işler için tasarlanan uygulamalardır. Gelin hep beraber instagram gizli hesap görme yollarına bakalım;

Instagram Gizli Hesap Görme Uygulaması

Postegro

Bir instgram gizli hesap görmek istiyorsanız ilk işiniz bunlar için tasarlanan uygulamaları kullanabilirsiniz. Bu uygulamalardan biri olan Postegro bu iş için oldukça uygundur. Postgro nedir; Instagram’da takip etmediğiniz gizli profilleri görüntülemenizi sağlayan bir mobil uygulama ve internet sitesidir. iOS ve Android kullanıcıları bu uygulamayı kullanabilirler.

Klasik Yöntem

Gizli bir instgram hesabı varsa bunun en kolay ve yasal yolu olan adım gizli olan hesaba istek atmanızdır. Gizli olan instgram hesabı şayet sizi tanıyorsa isteğinizi kabul edecektir. İsteğiniz onaylandıktan sonra, bu kişinin profilini görebilir ve Instagram’a yükledikleri fotoğrafları görüntüleyebilirsiniz.

Sahte Bir Hesap Açın

Gizli bir instagram hesabını görmenin en etkili yollarından biri olan sahte hesaplar işinize yarayabilir. Lakin sahte bir hesap açıyorsanız kullandığınız profili çok iyi donatmanız gerek. Karşınızda ki kişinin cinsiyetine karşı cinsiyet seçmeniz oldukça etkili bir yöntemdir.

Instagram Gizli Hesap Görme Uygulamaları

Ghosty

Instagram gizli hesap görme uygulamalarından biri olan ghosty gizli profillerde paylaşılan fotoğraf ve hikayeleri görüntülemenizi sağlıyor. Başkalarının gizli profillerini görüntülemenize olanak sağlayan bu uygulama son zamanlarda oldukça fazla kullanıcıya sahip.

Ghostegro

Ghostegro App uygulaması ile Instagram platformu üzerinden birçok ihtiyacı karşılamak mümkündür. Uygulama son derece geniş bir özellik ağına sahiptir.

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