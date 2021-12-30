Aşk Acısı Sözleri – İşte En Duygusal Sözler

İnsanoğlunun var oluşundan bu yana çözemediği nadir şeylerdir biridir aşk. Her insan aşık olmak ister ve gerçek aşkı arar. Özellikle ergenlik dönemi sonrasında insanların duyguları daha da belirginleşir. Bu zamanlarda birçok aşk denememiz olur fakat bunların çoğu hüsran ile sonuçlanır. Bu hüsranların sonucunda ise aşk acısı çekeriz ve aşk acısı sözleri kullanırız.

Günümüzde sosyal medyanın yaygın olmasından dolayı, birçok insan duygu ve düşüncelerini sosyal medya hesapları üzerinden dile getiriyor. Aşk şarkıları, aşk sözleri ve eski fotoğrafalar aşk acısı çeken insanların gönderi gündemini oluşturuyor. Özellikle günümüzde insanların birbirinden uzaklaşması insani duygularımıza olan inancımızı yitirmemizi sağlıyor. Ayrıca aşk, günümüzde daha da ulaşılmaz bir güzellik oluyor.

Paylaşacağız sözler ile aşk acınızı belli edebilir, onu özlediğinizi ima edebilirsiniz. Özellikle sosyal medyadan hala takipleşmeye devam ediyorsanız, bu sözleri paylaşmak isteyebilirsiniz.

Aşk Acısı Sözleri

Ne acı ne sitem ne de azap bu yalnızlıktan…

Ey acı! Beni olgunlaştır.

Yaram yarana denk geldi ey nazlı yar.

Ben ne yaptım kader sana, mahkum etti beni bana, her nefeste, bin sitem var, şikâyetim Yaradana, şikâyetim Yaradan’a.

Yoruldum beni benden eden yalanlardan… AŞK ya cennetin olur ya da CİNNETİN!

Sorma neredesin ne yapıyorsun diye. Ne önemi var, gönlünde değilsem eğer!

Sen çok sev de, bırakıp giden yar utansın.

Yalan dünyanın ipine takılmışız, kurtulalım derken hep dolanmışız!

Size zamanını ayırmayan birine, Asla kendinizi harcatmayın!

Kimsenin iyiliğine ihtiyacım yok. Bana zarar vermesinler yeterli.

Boşver dünde sevilmemiştim.

Uykulu gözlerini sevdiğin adam, sana yazar oldu bak hiç uyumadan.

Hiç kimse senin neler yaşadığını, ne derdinin olduğunu bilmez.

Ve bir gün her şeye sen de alışacaksın. Dilin varmayacak yalnızım demeye. Unut artık bildiğin bütün şarkıları. Yalnız yaşa ve hazırlan yalnız ölmeye…

Gözlerine baktığımda ki hissettiğim duygunun Allah belasını versin.

Sevmek bazen insana acı verir.

Ve bazıları yokken bile vardır. Fazlasıyla…

Bu kadar yakınındayken sana dokunamıyor ya ellerim… İşte bu bana çok dokunuyor!

Bazen susmak gerekir kelimelere yazık etmeden! Bazen AŞKTAN uyanmak gerekir gözlere yazık etmeden!

Gözlerine baktığımdaki hissettiğim duygunun. Allah belasını versin.

Neden sevgililer günü var da yalnızlar günü yok? Biz daha kalabalığız.

Hiç kimse içinde ne ateşlerin yandığını nelerle mücadele ettiğini bilmez.

Aslında senin nasıl sevgi dolu insan olduğunu bile bilmez.

Gönül kapılarımı sonuna kadar açtım. Kaderime söz verdim seni alnıma yazdım. Aşkın bir alev olsa yakar mı bu canımı? Uzanamam ben sana bu acıtır canımı.

Ağlama anne benim için ağlama, bende herkes kadar aldım acılardan. Ağlama anne benim için ağlama bende herkes kadar yandım.

En büyük huzur, huzurunu bozanlardan uzak durmaktır.

Gökte mutluluk düşse, Bize sıkıntı düşer…

Çay ?oldur bana ?demli olsun şeker koyma içine ?eririm gibi acı olsun kaşığı da çıkar için? en benim gibi yalnız olsun.

Her saniye özlemek diye bir şey var, Sevenler iyi bilir!

Şu anda uğruna ağladığınız kişi bir başkasıyla gülüyor.

Herkesi elinin tersiyle itip tek bir kişiye el uzatıyorsun… O ise başka elleri tuttuğu için sana uzatacak eli kalmıyor…

Bir süre sonra anladım ki; Vazgeçilmez olan sen değilsin. Vazgeçmeyi bilmeyen benim.

Seni aklıma getirecek o kadar çok şey varken, seni yanıma getirecek hiç bir şey yok.

Yalnızlık hep güzeldir, ama şu sensizlik yok mu?

Başkalarının acılarını önemsemeyenlerden rahatsızım.

Uykulu gözlerini sevdiğin adam, Sana yazar oldu bak hiç uyumadan, Hiçbir şey yolunda gitmiyor sen de gitme.

Keşke yalnızlığım kadar yanımda olsaydın keşke yalnızlığımla paylaştığımı seninle paylaşsaydım keşke senin adın yalnızlık olsaydı ve ben hep yalnız kalsaydım.

Her bir yaranın merhemi bulunur! Dertler çeke çeke kader unutulur!

Giden gittiği yeri mutlu etsin.

Bir parça seviliriz diye kaç parça eksildik?

Duyduğuma göre benden nefret ediyormuşsun? Seni düşünecek vaktim olsaydı inan bende senden nefret ederdim.

Gerçekten seven insan hiç bir şeyi mazeret etmemeli. Seviyorsa söyleyebilmeli, söyleyemiyorsa sevmiyordur bitti.

Bu hayatı yaşanmaz yapan karşıdaki kişinin yalan vaatlerine ve sözlerine aldanmamız, kapılmamızdır.

Ne çok isterdim bir atkı olmayı üşüdüğünde boynuna sarılmayı benimki de hayal işte.

Kimseyi gözyaşlarınızı yorganın altında pijamanızın koluyla silecek kadar sevmeyin.

Sevgisi büyük olanın imtihanı da ağır olur.

Sana koskoca bir dünya bırakıyorum. Beraber Dönersiniz artık.

Dünyanın en sesiz yaraları aşk yaralarıdır. Belki yaraladığı yerden kan akmaz ama insanın içine damlayan yaralardan çok akıtır.

Gözlerinde gördüğüm sevgi için şimdi Allahtan cezamı diler oldum.

Ben sana ‘geleceğim olur musun’ derken, Sen ‘Ecelim olur musun’ anladın muhtemelen.

Benim şuan uğrunda ağladığım kişiler, başkaları ile mutlu mesut bir hayat sürüyor.

İnsanlar sürekli bir şeylerden şikayet eder. Kimi sevilmemekten, kimi sevgisine karşılık bulamamaktan, kimi sevdasına sahip çıkamadığından, kimi…

İnşallah bana yaşattıklarını bir gün sen d e yaşarsın. İşte beni sen ancak o zaman anlarsın.

Çiçek açmak için önce bir gömülmek gerekir.

En büyük huzur, huzurunu bozanlardan uzak durmaktır.

Gökte Mutluluk Düşse, Bize sıkıntı düşer…

Mutluluktan korkan birini aşka asla ikna edemezsin.

Bir bakmışsın ölmüşüm ve sen de geç kalmışsın.

Başka gülüşler değmiş senin yüzüne… Sen bence git artık

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