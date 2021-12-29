Story’e Yazmalık Yol İle İlgili Sözler

Günümüzün en popüler sosyal medya platformlarında birçok özellik bulunuyor. Bunlardan en yaygın olarak kullanılanı story olarak biliyor. Özellikle attığınız story gönderileri 24 saat boyunca tüm takipçileriniz ile paylaşılıyor. Birçok kişi story’isine anlamlı sözler ekliyor. Özellikle bu sözler yolculuk yaparken yol ile ilgili sözler oluyor.

Yolculuğa çıkarken ya da yolculuğa çıkacak olan sevilen insanlar için pek çok farklı ve özel söz bulunmaktadır. Aynı zamanda mesleği açısından da devamlı yollarda olan kişiler adına, kullanabilecekleri en güzel sözler arasından tercih yapmak mümkün. Bu sözcükler her insanın kendi duygu ve düşüncelerini ifade edebilmeleri noktasında oldukça etkilidir. Çok özel olarak hazırlanmış bu sözcükler arasından tercih yaparak, amaca uygun değişik yerlerde kullanabilirsiniz.

Eğer sizde sözlerinizle diğer insanları etkilemeyi seviyorsanız, bu yazımız tam sizlere göre. Özellikle uzun yolculukta yapacağınız story paylaşımında bu sözleri kullanabilirsiniz.

En İyi Yol İle İlgili Sözler

Yolun götürdüğü yere gitmeyin. Yol olmayan bir yere gidin ve kendi izinizi bırakın.

Bir yanım gündelik şeyler evdir, ekmektir. Bir yanım olmadık türküler söyler yoldur, özlemdir.

Asıl yanlış, ortada hakikate giden bir yol varken, kendi kafamızın içinden seçenek aramakta…

İnsan, gelip geçici hevesleri olan, tutarsız bir varlıktır ve tıpkı satranç oyuncuları gibi hedefe ulaşmayı değil de hedefe giden yolları daha çok sever.

Önümde gri bir yol var. Umut kadar beyaz değil, umutsuzluk kadar da siyah değil. Olması gerektiği gibi, dünyanın kendisi gibi, gri bir yol.

Seyahat için yaptığın yatırım, kendin için yaptığın en iyi yatırımdır.

Hayat bir yoldur.

Yolculuk, önce seni sözsüz bırakır sonra da iyi bir hikaye anlatıcısına dönüştürür.

Her nereye gidersen git, yolun sonunda yine kendinle karşılarsın.

Yol benim yüreğim.

Sadece güneşli günlerde yürürseniz, hedefinize asla varamazsınız.

Uzaklara gitmek, denizler, sınırlar, ülkeler, inançlar aşmak fırsatı çıktığı zaman hiç duraksama.

Yola çıktıklarını yolda bulduklarına değişirsen; hem yolunu kaybedersin, hem dostunu.

Uzaklara gittikten sonra tamamen değişmiş biri olarak dönmek gerçek bir mucize.

Seyahat etme mikrobu size bir defa bulaştıktan sonra artık tedavisi yoktur. Hayatımın sonuna kadar bu mikropla, mutlu bir şekilde yaşayacağımı bilmek çok güzel bir duygu.

Tekne limanda güvendedir. Ama teknenin amacı bu değildir.

Seyahatin önündeki tek engel kapının eşiğidir.

Bir kere yolunuzu kaybetmektense, iki kere sormak daha iyidir.

Gezgin, bir yere varmak için değil keşfetmek için seyahat eder.

Keşfetmekten yılmamalıyız ve tüm keşiflerimizin sonu başladığımız yere dönmek ve orayı ilk kez tanımak olmalı.

İyi bir gezginin, sabit planı ve varmaya niyeti yoktur.

Adam konuştu. Yollar kısaldı. Kadın durdu. Zaman durmadı. Mutsuz bir sonla defter kapandı.

En uzak mesafe, iki kafa arasındaki mesafedir. Birbirini anlamayan.

Hiçbir yol aşılamayacak kadar yüksekten geçemez.

Yüreği olmayan bin yol da ilerleyeceğime, Yüreği olan bir yolda durmayı tercih ederim.

Şu dünyada hiçbir yol yoktur ki, ikiye ayrılmış olmasın.

Sevilmeyen yol kalabalıkken bile ıssızdır.

Gideceğin yoldan eminsen, engeller ‘dinlenme noktan’ olmaktan öteye gidemez.

Dostun evine giden yol hiç uzun gelmez.

En kısa yol, sarp yollardır.

Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece.

Zaman kısa, ben yorgunum, yol uzun.

Çoğu zaman gidiyorum dersin; aklın takılır, yüreğin kalır, onları yanına alamadıkça gidemezsin.

Hiçbir yol yoktur ki sonu olmasın.

Yolu sormak, kaybolmaktan iyidir.

Yollar yürümekle aşınmaz…

Yolcular yanılır, yollar yanılmaz.

Eğer yürüdüğünüz yolda güçlük ve engel yoksa bilin ki o yol sizi bir yere ulaştırmaz.

Nereye gideceğini bilmiyorsan, hangi yoldan gittiğinin önemi yoktur.

Uzak dediğin, önce içinde birikir insanın; sonrası yalnızca yoldur.

Araba devrilince yol gösteren çok olur.

Yollar bir yumaktır, uzun dolaşık.

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