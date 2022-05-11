Günümüzün en popüler akımlarından birisi olan ASMR, hem YouTube hem de Twitch dünyasında oldukça fazla karşımıza çıkıyor. Hatta ASMR yaparak fenomen olan yayıncılar bile var. Bugünkü yazımızda sizlere ASMR ne demek? Nasıl yapılır sorularının cevabını vereceğiz.

Son zamanlarda internet dünyasında fırtına gibi esen ASMR, milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. ASMR farklı türdeki seslerin mikrofona yakınlaşarak çıkartılmasına deniyor. Özellikle ASMR yaparak birçok farklı türde içerik üretebilirsiniz. Tabii ki bu durumda ASMR’nin daha da popüler olmasını sağlıyor.

ASMR, kelime anlamı olarak “Autonomous Sensory Meridian Response” biliniyor. Türkçeye ise “otonom duyusal meridyen tepki” olarak çevriliyor. Dünyaca ünlü üniversitelerin yaptığı araştırmalara göre, ASMR videoları izleyenlerin rahatlamasına ve daha rahat bir şekilde uykuya dalmasına olanak sağlıyor. Ayrıca birçok kalp doktorunun raporuna göre ASMR videoları kalp ritmini düzenliyor ve kişiyi sakinleştiriyor.

ASMR Nasıl Yapılır?

ASMR videolarında birçok farklı konsept izleyenlerin karşısına çıkıyor. Özellikle farklı teknikler ve materyaller kullanarak farklı türlerde ASMR videoları yapılabiliyor. Bu farklı tür ASMR videolarında en çok dikkat çeken ve en popüler olanı kısık sesle ve uysal bir biçimde konuşma olan içerikler oldu. Kısık sesli ve uysal ASMR videolarında ses tonu, vurgu, duygu ve konuşma hızı oldukça önemli vaziyette. Bu tür bir ASMR üretmek istiyorsanız, sakin ve yavaş biçimde konuşmanız gerekiyor.

Bir diğer popüler olan ASMR içeriği ise, dokunarak ve tırnakla çizme videoları oldu. Herhangi bir eşyayı ya da direkt olarak mikrofonun kendisini tırnakla çizmek bu ASMR içeriğinden bazılarıdır. Özelikle en ilgi çekenleri ise kağıt buruşturma, yırtma ve kesme gibi işlemlerin ASMR videolarıdır.

Yemek üzerine olan ASMR videoları da çok büyük bir izleyici kitlesine sahip durumda. Mukbang olarak da bilinen bir tarzda ağız şapırtısı ve çıtırtıları ASMR olarak izleyenlere yansıtılıyor. Bu içeriğin içerisinde ağız ile yapılan seslerde yer alıyor.

İyi Bir Şekilde ASMR Yapmak İçin Neler Gereklidir?

İnternet üzerinde ASMR videoları çekmek istiyorsanız ilk olarak hangi türde içerik üreteceğinizi iyi seçmeniz gerekiyor. Hangi tür içerik üreteceğinizi seçtikten sonra ise o içerik için uygun olan materyalleri temin etmeniz lazım.

İlk olarak ASMR videolarında olmazsa olmaz materyal mikrofondur. Özellikle kaliteli bir içerik üretmek istiyorsanız, kaliteli bir mikrofona ihtiyacınız olacaktır. Bununla birlikte ses kontrolü ve nefes egzersizleri de yapmanız, daha iyi bir içerik üretmenize yardımcı olacaktır. Eğer ekipman kullanarak bir içerik üretmek istiyorsanız, uygun ekipmanları almanız gerekiyor.

ASMR içeriği üretmek istiyorsanız, belki de en önemli olan ihtiyaç iyi bir ortama sahip olmanızdır. Birçok fenomen kendisine ait stüdyo yapıyor. Ancak yeni başlayacaksınız ve yeterli imkanınız yoksa birkaç değişiklikle beraber ortamı hazırlamanız gerekiyor.

Ortam hazırlarken kesinlikle dikkat etmeniz gereken nokta, dışarıdan gelecek olan gürültüyü engellemek olmalıdır. Daha sonralarda ise deneme yanılma yöntemi ile ortama yankı ve ses netliğini en iyi verecek şekilde dizayn etmeniz gerekiyor.

Kendinizi ve içeriğinizi geliştirdikten sonra, daha iyi ekipmanlara geçiş yapabilirsiniz. Bunların başında mikrofon ve kamera geliyor. Eğer YouTube için içerik üretecekseniz birkaç video düzenleme programı kullanmanız gerekmektedir. Bu uygulamalardan sizlere tavsiye edeceğimiz iMovie olacaktır. iMovie ücretsiz bir uygulamadır ve kullanımı yeni başlayanlar için oldukça uygundur. Eğer video düzenleme konusunda deneyimliyseniz, ücretli uygulama olan Adobe Premiere Pro’yu kullanmanızı tavsiye ederiz. Bunun yanında düzgün bir şekilde ses kaydınızı oluşturmak için Audacity ve Cakewalk gibi uygulamaları kullanabilirsiniz.

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