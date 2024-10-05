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Son dönemde büyük bir ekonomik krizden geçen Ubisoft, pek çok projesini rafa kaldırsa da Assassin’s Creed Black Flag Remake’ten vazgeçmedi. Oyun dünyasının devlerinden olan Ubisoft bahse konu oyun gibi bazı farklı projelere de devam ediyor ancak finansal zorlukları henüz aşabilmiş değil. AC Black Flag Remake projesine güvenen şirket, bu yapımı oyun severlerle buluşturmaya kararlı. Peki, Assassin’s Creed Black Flag Remake çıkış tarihi belli oldu mu? İşte detaylar…

Assassin’s Creed Black Flag Remake Çıkış Tarihi Belli Oldu mu?

Ubisoft son dönemde mali problemlerle savaşıyor. Şirketin zor durumda olduğuna ilişkin çıkan haberlerden sonra piyasa değeri oldukça düştü. Ubisoft, finansal açıdan zorlu geçen bu dönemde bazı projelerini iptal etse de bazılarına hala güvenmeye devam ediyor ve bunlar üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda video oyun şirketi Watch Dogs ve Prince of Persia gibi yapımlarla ilgili çalışmalarını askıya alsa da Assassin’s Creed Black Flag Remake gibi bazı yapımların üstünde durmaya devam ediyor.

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Assassin’s Creed Black Flag Remake oyunu hakkında çıkan yeni sızıntılara göre oyunun çıkış tarihi belli olmuş olabilir. Bu kapsamda Tom Henderson yaptığı açıklamada oyunun 2026 yılında piyasaya sürülebileceğini deklare etti. Ubisoft mali sıkıntılardan dolayı Assassin’s Creed Shadow oyununu ertelemişti. Bu erteleme haberinin ardından, oyun dünyasının güvenilir sızıntı kaynaklarından olan Tom Henderson, AC Blac Flag yenilenmiş oyununun muhtemel çıkış tarihini açıkladı.

Henderson’ın bahse konu remake yapımı için daha önce verdiği tarih 2025’in Kasım’ı idi. Ancak Assassin’s Creed Shadow oyununun ertelenmesinin Black Flag Remake çıkış tarihini de gecikeceği belli oldu. Henderson açıklamasında bu bilgiye şirket içi e-maillerden ulaştığını da söyledi.

Ubisoft Singapore Tarafından Geliştirilecek!

Assassin’s Creed Black Flag yeniden yapımı hakkında ilk bilgiler geçtiğimiz yıl gelmişti. Söylenildiği üzere bu oyunu Ubisoft Singapore geliştirecek. Ubisoft Singapore aynı zamanda oyun dünyasının en sevilen yapımlarından Skull & Bones’un da geliştiricisi. Dolayısıyla söz konusu remake yapım oyun severleri oldukça heyecanlandırmıştı.

Eğer Ubisoft bu projeyi piyasaya çıkarmayı başarırsa Assassin’s Creed Black Flag Remake şirketin ilk yeniden yapım projesi olacak. Oyunun yenilenmiş grafikler ve oynanış mekanikleri ile gelmesi bekleniyor. Hem bu heyecan verici oyun hem de Ubisoft’un finansal durumu hakkındaki gelişmeleri siz Cepkolik okurlarıyla paylaşıyor olacağız.