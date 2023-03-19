Assassin’s Creed Codename Red Detayları Belli Oldu!

Günümüzün en popüler oyun serilerinden biri olan Assassin’s Creed oyun serilerine son hızda devam etmekte. Eylül ayında yapılan Ubisoft Forward sırasından birden fazla Assassin’s Creed oyunu hakkında küçük bilgiler verildi. Bugünkü yazımızda sizlere Assassin’s Creed Codename Red hakkında bazı bilgiler vereceğiz.

İlk olarak Assassin’s Creed Codename Red oyun içi konusu henüz netlik kazanmış değil ama bazı bilgiler mevcut. Oyun içinde oynayacağımız dönem Feodal Japonya olacak. Bunun yanında oyun içinde ninja ve diğeri de samuray olmak üzere iki oynanabilir karakter yönetiyor olacağız. Ninja karakterimiz Afrika kökenli olup, samuray karakterimizin ise kadın olması planlanmakta.

Oyun içi mekanikler konusunda yapımcı şirket günümüz teknolojisi en iyi şekilde kullanarak kusursuz bir Assassin’s Creed oyunu çıkarmak istediklerini ifade etti. Oyunun Feodal Japonya’da geçmesi hikayenin nasıl olacağı merakını oldukça fazla arttırmakta.

En son olarak oyunun çıkış tarihi hakkında kesin bir bilgi olmamakla birlikte, oyunun önümüzdeki yılın sonlarına doğru çıkacağı, hatta 2025 yılına bile sarkabileceği söylentiler arasında.