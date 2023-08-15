Assassin’s Creed Mirage net çıkış tarihi belli oldu

Ubisoft, yeni Assassin’s Creed oyunu için heyecan verici bir duyuru yaptı. Popüler oyunun son versiyonu altın madalya kazandı ve orijinal lansman tarihinden bir hafta önce dünya çapında piyasaya çıkacak.

Assassin’s Creed Mirage 5 Ekim’de çıkacak

Şirket, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir sosyal medya paylaşımında Assassin’s Creed Mirage’ın altın madalya kazandığını, yani Sony ve Microsoft gibi şirketlerden onay aldığını duyurmuştu.

Başka bir deyişle, ilgili PlayStation ve Xbox konsollarında yayınlanacağı onaylandı. Bu terim aynı zamanda ana geliştirmenin sonunu ve üretim aşamasının başlangıcını da ifade ediyor.

Bununla birlikte, şirket oyunun piyasaya sürülmesinin bir hafta önce yapılacağını da ekledi. Resmi duyuruda, “Tüm ekip adına Basim ile 9. Yüzyıl Bağdat’ını keşfetmeniz için sabırsızlanıyoruz. Yolculuğunuz şimdi 5 Ekim’de başlıyor. Yeni tarihi kaydedin!” yazıyor. Bu, oyunun yeni lansman tarihini resmi olarak onaylıyor.

Bu hamle, piyasadaki diğer önemli lansmanlar arasında daha fazla boşluk yarattığı için Assassin’s Creed Mirage için faydalı olacak. Marvel’s Spider-Man 2, 20 Ekim’de piyasaya sürülecek, bu da satışları garantilemek için yeterli zamanı olduğu anlamına geliyor.