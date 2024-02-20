Ana Sayfa » Oyun Assassin’s Creed Mirage Permadeath Modu Yayınlandı Oyun Assassin’s Creed Mirage Permadeath Modu Yayınlandı Emine Emre 8 Görüntüleme

Ubisoft tarafından geliştirilen sevilen oyun serisi Assassin’s Creed’in son oyunu 2023 yılının Ekim ayında yayınlanmıştı. Aksiyon ve macera oyunu olan bu yapıma şimdi bir de güncelleme geliyor. Assassin’s Creed Mirage 1.07 güncellemesi kapsamında Permadeath modu da yer almakta. 2023’ün sonunda gelmesi planlanan bu mod, hedeflenen zaman diliminde yayınlanamamıştı ancak yeni gelen yama içerisinde yer alıyor. Assassin’s Creed Mirage Permadeath modu yayınlandı, işte detaylar…

Assassin’s Creed Mirage Permadeath Modu Geldi

Assassin’s Creed Mirage Permadeath modunun aslında geçtiğimiz Aralık ayında yayınlanan New Game Plus modu ile birlikte gelmesi bekleniyordu ancak bu zamana kaldı ve 1.07 güncellemesi ile birlikte geldi. Bahse konu güncelleme oyunun yayınlandığı tüm platformlarda kullanılabilecek. Bütün Assassin’s Creed Mirage oyuncularının yararlanabileceği bu modun yanı sıra güncelleme kapsamında farklı avantajlar da sunulmuş durumda. Bu kapsamda oyuncu, herhangi bir kostümü kıyafet olarak kullanabilecek ve oyunda özel suikastçılar bulunacak.

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Bağdat sokaklarında geçen bu oyunda güncelleme ile birlikte gelen yeni özelliklerin yanı sıra oyunda göze batan ufak tefek hatalar için de düzeltmeler bulunuyor. Bahse konu yama ile serinin bütünlüğü bozulmadan daha iyi bir oyun deneyimi sunmayı hedefliyor. Oyuncu, Assassin’s Creed Mirage kapsamında platformda yer alan unsurlarla birlikte düşmanları bertaraf edebiliyor.

Assassin’s Creed Codename Red Ne Zaman Yayınlanacak?

Oyunun geliştiricisi Ubisoft’un açıkladığı bilgilere göre, Japonya’da geçecek olan Assassin’s Creed Codename Red için tarih verdi. Açıklamaya göre Assassin’s Creed Codename Red 2025 yılının Nisan ayından evvel oyuncuyla buluşacak. Bununla birlikte Ubisoft’un kısa bir zaman önce yayınladığı mali raporda yer alan verilere göre serinin diğer oyunlarının çıkış zamanları da aşağı yukarı ortaya çıkmıştı. Bunun dışında oyuncunun Samuray olacağı Assassin’s Creed oyununun detayları da kısa zaman içerisinde belli olması beklenmekte.

Assassin’s Creed Mirage Hakkında

Bir aksiyon macera oyun serisi olan Assassin’s Creed’in ilk oyunu 2007 yılında piyasaya sürülmüştür. Serinin her oyunu farklı bir dönemde geçmekte olup, son yayınlanan Assassin’s Creed Mirage oyunu da Bağdatn döneminde geçmektedir. 2023’ün Ekim ayında yayınlanan Assassin’s Creed Mirage, Ubisoft tarafından geliştirilmiş ve yayınlanmıştır. Oyun PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox X ve S Serisi, Xbox One, iOS, Microsoft Windows ve Amazon Luna platformları için piyasaya sürülmüştür.

Assassin’s Creed Mirage serinin 13. oyunu olarak karşımıza çıkmakta olup açık dünya unsurları içermektedir. Assassin’s Creed Mirage yüzde 87’lik bir beğeni oranına sahiptir. Bu yapımdan sonra serinin diğer oyunları Assassin’s Creed Codename Red, Assassin’s Creed Codename Hexe, Assassin’s Creed Codename Infinity ve Assassin’s Creed Codename Jade şeklinde olacaktır. Assassin’s Creed Codename Red’in Japonya döneminde geçmesi beklenmekte olup serinin diğer bölümleri nerede geçecek henüz açıklanmamıştır.