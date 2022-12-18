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Assassin’s Creed Mobil Geliyor!

Günümüzün en çok sevilen oyun serilerinden olan Assassin's Creed, yeniliğe giderek Mobil oyun dünyasına da girmeyi hedefliyor.

İbrahim Özbek

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Günümüzün en çok sevilen oyun serilerinden olan Assassin’s Creed, yeniliğe giderek Mobil oyun dünyasına da girmeyi hedefliyor.

Uzun yıllar boyuncu oyunseverlerin en sevdiği oyunlardan birisi olan Assassin’s Creed, yıllar sonra yeniden bir Mobil oyun üzerinde çalıştığını açıkladı. Assassin’s Creed Jade olarak haberleri yapılan yeni oyunun oynanış videoları Reddit platformunda paylaşıldı. Oynanış videosunun ardından birçok oyunsever oyun için beklemeye başladı.

Geçtiğimiz aylarda bir etkinlik sırasında geleceği haberi verilen Assassin’s Creed Jade, bugün yeninden gündeme geldi. Özellikle oynanış video ile beraber tüm gözleri üzerine toplan bu video, bir Apple telefondan çekilmişe benziyor.

Sızıntı videoda çeşitli dövüş sahnelerini görmek mümkün. Görünüşe göre dövüşler çoğunlukla hafif saldırılar için dokunulabilen ve ağır saldırılar için tutulabilen tek bir düğmeyle kontrol edilecek. Videoda, savaş alanında çelik halatla ilerledikten sonra, karakter küçük bir ara sahneye geçiş yapıyor.

Oyun içerisinde yer alan metinlerin ve konuşmaların şu an için tamamlanmadığını biliyoruz. Test aşamasında olduğu için bu gayet normal. İlerleyen günlerde Assassin’s Creed Jade hakkında daha fazla bilgiye sahip olmayı bekliyoruz.

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