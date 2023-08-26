Assassin’s Creed Mobil Oyun Fragmanı Yayınlandı!

Günümüzün en ünlü aksiyon oyunlarından biri olan Assassin’s Creed her serisi ile oyuncuların gönüllerine taht kurmuştur. Bu seriye birde mobil oyunu ekleyen yapımcı şirket çıtayı bir tık daha yükseltmiştir. Bugünkü yazımızda sizlere Assassin’s Creed Jade oynanış fragmanına göz atacağız.

Çıkacak olan oyun şuanda halen kapalı beta sürümünde test edilmekte, oyunun konusuna gelecek olursa Assassin’s Creed Jade, Odyssey versiyonun Japonya da geçen versiyonu olarak karşımıza çıkacak.

Ekstra olarak yapımcı şirket çıkacak olan mobil oyun için ücretsiz bir şekilde platformlarda yer alacağını belirtti.

Bunun yanında oyunun vazgeçilmez oynanış mekaniklerinden olan klasik tırmanma, suikast yapma ve RPG yönünde geliştirmeler yapıldığını açıkladı. Ekstra olarak birden fazla özellik eklenmesi beklenmekte.