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Pek çok popüler oyunun yapımcısı Fransız video oyun geliştiricisi olan Ubisoft, son dönemde ekonomik olarak zor bir dönemden geçiyor. Bu ekonomik darboğazdan kurtulmak için çabalayan şirket Assassin’s Creed Remake versiyonlarını geliştirmekte. Ubisoft, bu popüler oyununun remakeleri ile ekonomik sorunlardan kurtulmayı planlıyor. Eğer işler planlandığı gibi giderse Assassin’s Creed Remakeleri Ubisoft’a can olacak.

Assassin’s Creed Remakeleri Ubisoft’a Can Olacak

Ubisoft geçtiğimiz hafta en sevilen açık dünya oyunlarından biri olan Assassin’s Creed serisinin yeniden yapımlarını oyuncularla buluşturacağını açıkladı. Ekonomik olarak zor günlerden geçen şirket Assassin’s Creed serisinin remake versiyonlarını geliştirerek oyun severlere sunmayı ve maddi problemlerini aşmayı planlıyor.

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Oyun sektöründe yeniden yapım dendiğinde en başarılı işlerden biri olarak Capcom yapımı Resident Evil 2 Remake versiyonu karşımıza çıkıyor. Resident Evil 2 Remake versiyonu da Capcom’un zor zamanlarında onu kurtaran bir yapım olmuştu. Remake versiyonlar sevilen eski oyunların yeniden oyuncuyla buluşmasını sağlıyor ve bunun yanı sıra da gerçekten iyi yapılmış remakeler ekonomik olarak da geliştirici stüdyoya büyük fayda sağlıyor.

Capcom modeli ile ayakta kalmayı planlayan Ubisoft yeniden yapımlar için oyun dünyasının en beğenilen serilerinden biri tercih etti. Assassin’s Creed; eşsiz karakterleri, gizlilik oynanışı, tarihi haritaları ve altyapısı ile sektöre iz bırakan oyun serilerinden biri. Serinin yeniden yapım versiyonları da tıpkı seri gibi oyuncuyu içine almayı başarırsa, Assassin’s Creed Ubisoft’un kurtuluşu olabilir.

Her Yeni Assassin’s Creed Oyununun Ardından Bir Remake Versiyon Gelecek

Ünlü oyun geliştiricisinin son dönemde bazı oyun çıkışları yeterli ilgiyi bulamadı. Şirketin bazı açık dünya oyunlarında oynanış biçimleri oyuncu tarafından beğenilmedi ve eleştirmenlerden olumsuz yorumlar aldı. Capcom da benzer yollardan geçmiş, benzer problemler yaşamış ve Resident Evil 2 yeniden yapımı ile darboğazdan kurtulmuştu.

Capcom’un Resident Evil 6 oyunu oldukça başarısız bir çıkış gerçekleştirdi. Akabinde şirket Resident Evil 2 Remake versiyonunu yapmaya karar verdi. Şirket yeniden yapım çalışmasında yalnızca grafikleri güncellemedi oyunu resmen baştan yaptı. Oyun eski, bilinen oyunun ana hatlarına sahip ancak son derece yeni hissettiren bir yapım haline geldi. Neticesi ise son derece iyi oldu ve 14 milyona yakın sattı.

Ubisoft tarafında da böyle büyük bir başarı bekleniyor. Çıkan söylemlere göre video oyun geliştirici şirket, yeni çıkaracağı Asssassin’s Creed oyunun arkasından eski bir Asssassin’s Creed oyununun Remake’ini çıkaracak. Ubisoft’un ekonomik problemlerinden kurtulmak için böyle bir yol izleyecek. Oyun dünyası tarafından da bu yöntemin başarılı olacağı düşünülüyor. İlerleyen süreçte nasıl bir sonuç çıkacak hep birlikte göreceğiz.