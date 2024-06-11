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Ubisoft Quebec tarafından geliştirilen ve Ubisoft tarafından yayınlanacak olan Assassin’s Creed Shadows için dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. Kasım 2024 itibariyle piyasaya çıkması beklenen oyuna dair dün itibariyle geniş bir oynanış videosu yayımlandı. Söz konusu videoda Assassin’s Creed Shadows aksiyonu dikkat çekti. Assassin’s Creed Shadows’tan 13 dakikalık oynanış videosu ve diğer detaylara Cepkolik okurları ile birlikte göz atalım…

Assassin’s Creed Shadows Oynanış Videosu Yayımlandı

Aksiyon rol yapma oyunu Assassin’s Creed Shadows, 12 Kasım 2024 itibariyle; PlayStation 5, Xbox X ve S Serisi, Microsoft Windows ve Klasik Mac OS platformları için yayımlanacak. Ubisoft’un geliştirdiği ve yayımlayacağı Assassin’s Creed serisinin yeni yapımına dair dün itibariyle 13 dakikalık oynanış videosu yayımlandı. İşte o video:

Assassin’s Creed Shadows Aksiyonu Dikkat Çekti

Yayımlanan oynanış videosunda aksiyon sahneleri ve “gizlilik odaklı Naoe oynanışı” dikkat çekti. Kısa sürede sosyal medyada milyonlarca kez izlenme alan Assassin’s Creed Shadows aksiyonunun; “Ghost of Tsushima’dan ilham aldığı” değerlendirildi. Bu konuda görüşlerini kişisel sosyal medya hesabından dile getiren Ameer; “Tsushima’nın tüm açık dünyaları ve görev tasarımı için doğrudan Ubisoft formülünü kullandığını düşünürsek, AC’ye Ghost of Tsushima soygunu demek gerçekten tuhaf… Bence Sucker Punch’ın AC’den ilham alması, ardından Ubisoft’un da AC’den ilham alması iyi bir şey aslında” dedi. İşte kıs sürede milyonlarca kez izlenme alan ilgili video:

Assassin’s Creed Shadows combat seems very Ghost of Tsushima inspired, this is EVERYTHING WE WANTED pic.twitter.com/eE7NCx6jFu — Ameer (@SynthPotato) June 10, 2024

Türk gamerlar da söz konusu 45 saniyelik video için sosyal mecralarda şu değerlendirmelerde bulundular:

“Ghost of Tsushima’dan ilham aldıkları kesin. Bunun yanı sıra, ilham alırken iyi bir şey de ortaya koyamamışlar maalesef. Seri ileri gideceğine geri gidiyor. Assassin’s Creed serisinin yeni yapımına dair umutlarım giderek azalıyor maalesef.”

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“Ninja olarak çatıdan çatıya atlamak eğlenceli olacak, o kesin ama oyun bu haliyle kalitesiz bir Ghost of Tsushima olarak görünüyor. Oyunun çıkmasına 6 aydan az bir zaman kalmışken bunu düzeltebilirler mi; açıkçası emin değilim. Maalesef pek umutlu olduğumu da söyleyemeyeceğim.”

“Beklentilerin çok altında kaldığını söyleyebilirim. Ghost of Tsushima kopyası bir şeyler yapmak istiyordunuz, bari iyi kopya etseydiniz. Bu haliyle çıkacak olursa 1 dolar dahi vermem oyuna. Ancak bedava dağıtılırsa alırım. Umarım kısa sürede düzeltmeyi başarırlar ya da çıkışı erteleyerek oyunu düzeltirler.”

Assassin’s Creed Shadows Gizlilik Odaklı Naoe Oynanışı Daha İyi!

Gamerlar, Assassin’s Creed Shadows’tan gizlilik odaklı Naoe oynanışı hakkında ise daha pozitif görüşler dile getirdiler. Söz konusu oynanış videosu, resmi Assassin’s Creed X sayfası tarafından; “Shinobi suikastçısı; kurnaz, hızlı ve ölümcül bir gölge. Çevresi konusunda uzman olan düşmanları, çok geç olana kadar onun orada olduğunu asla bilemezler. Naoe’nin oynanışına kattığı tüm becerilere ve sırlara bir göz atın.” İbaresi ile paylaşıldı: