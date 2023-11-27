Assassin’s Creed Syndicate Ücretsiz Oldu!

Günümüzün en popüler aksiyon suikastçı oyunlarından biri olan Assassin’s Creed serisini bilmeyen yoktur. Bugünkü yazımızda sizlere Ubisoft Store platformunda verilecek olan Assassin’s Creed Syndicate oyununa göz atacağız.

İlk olarak Assassin’s Creed Syndicate konusu 1868 yılında Londra’da geçmektedir. Birçok azılı suç liderinin bulunduğu Londra şehrinde çeteler masum halka zorbalık etmektedir. Bütün çetelerin başında ise Crawford Starrick adında bir tapınakçı bulunmaktadır. Karakterimiz ile bu çeteyi yok etmek için mücadele ediyor olacağız.

Son olarak Ubisoft Store tarafından Assassin’s Creed Syndicate oyununu sadece standart sürümünü, 6 Aralık 2023 tarihine kadar ücretsiz şekilde kütüphanenize ekleyerek oynayabilirsiniz.