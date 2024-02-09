Assassins’s Creed Serisi Yeni Oyunu Assassin’s Creed: Codename Red Çıkış Tarihi Netleşti

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Ubisoft tarafından geliştirilen ve oyun dünyasının değerli yapımlarından biri olan Assassins’s Creed serisinin yeni oyunu olan Assassin’s Creed: Codename Red çıkış tarihi belli oldu. Heyecanla beklenen Assassin’s Creed: Codename Red ne zaman çıkacak, oyun hakkında yeni açıklanan bilgiler neler, bakalım…

Assassins’s Creed Serisi Yeni Oyunu Assassin’s Creed: Codename Red Çıkış Tarihi Belli Oldu

Assassins’s Creed dünya çapında revaçta olan aksiyon macera türünde olan bir oyun serisi. Ubisoft tarafından geliştirilmekte ve yayınlanmakta olan bu serinin son oyunu Assassin’s Creed Mirage, 2023 yılının Ekim ayında piyasaya çıkmıştı. Henüz üzerinden az bir zaman geçmesine rağmen Assassin’s Creed tutkunları serinin yeni oyunu hakkında araştırmalara başladı. Serinin yeni oyunu olan Assassin’s Creed: Codename Red’in de 2025 yılında oyuncu ile buluşması bekleniyor.

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Tarihsel bir oyun serisi olan bu yapımın Assassin’s Creed Mirage oyunu 9. Yüzyılda, Bağdat’ta geçmektedir. Oyunun gördüğü ilgi Ubisoft’u da oldukça heyecanlandırmış olacak ki yeni oyunun çalışmaları çoktan başlamış. Kısa bir zaman önce alınan bir duyuma göre Assassin’s Creed: Codename Red’in aslında 2024 sonunda duyurulması bekleniyordu. Aslında bu söylenti hala doğru olabilir. Beklenen oyun 2024 sonunda duyurularak tam çıkış tarihi, oyun severlere açıklanabilir. Bu aşamada yeni Assassin’s Creed oyununu bekleyenlerin biraz daha sabırlı olması gerekecek.

Assassin’s Creed Yeni Oyunu Ne Zaman Çıkacak?

Jonathan Dumont‘un liderlik ettiği Ubisoft Quebec oyun stüdyosu tarafından geliştirilen Assassin’s Creed yeni oyununun Feodal Japonya döneminde geçeceği söyleniyor. Bu değerli yapımın piyasaya sürüldüğünde oyun dünyasında büyük yankı uyandıracak bir oyun olması bekleniyor. Ancak tüm bunlara şahit olmak için bir süre daha beklememiz gerekmekte. Ubisoft yeni mali raporunu yayınladı ve raporda şirketin finansal bilgilerinin yanı sıra Assassin’s Creed: Codename Red’in 2025 yılında piyasaya sürüleceğine ilişkin bir bilgi bulunuyor.

Assassin’s Creed Black Flag Remake Geliyor

Serinin son oyununun dışında bahse konu oyun serisine ilişkin yeni bilgiler de bulunuyor. Bu kapsamda serinin dördüncü ana oyunu olan Assassin’s Creed 4: Black Flag’in bir Remake yayınlanacak. Remake kapsamında da ana oyundaki hikaye konu edilecek olup oyunun farklı detaylarında birtakım değişiklikler yapılacak.

Gelen bilgilere göre Assassin’s Creed Black Flag Remake’i kapsamında gemi ve tırmanış mekaniklerinde bazı farklılıklar gerçekleştirilecek. Bunun yanı sıra oyun içerisinde oyuncunun, daha özgür bir şekilde özelleştirme yapma imkanı bulunacak. Bilmeyenler için Assassin’s Creed 4: Black Flag ana oyununun 2013 yılında yayınlandığını, VGX en iyi aksiyon macera oyunu ödülü aldığını ve Ubisoft Montreal tarafından geliştirildiğini belirtelim.

Ubisoft çalışmaları ile alakalı daha evvel duyulan bir bilgiyi daha aktarmak gerekirse; şirketin Project Obsidian adında bir projesi bulunmakta ancak bu oyun hakkında henüz pek bir bilgi bulunmuyor. Detaylar geldikçe biz de buradan sizlere duyuruyor olacağız.