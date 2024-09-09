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Astro Bot, Team Asobi tarafından geliştirilen ve Sony tarafından yayınlanan bir platform oyunu olarak piyasaya sürüldü. 6 Eylül 2024 tarihinde oyuncuyla buluşan Astro Bot inceleme puanları ve yorumları belli oldu. Çıkışıyla birlikte büyük ilgi toplayan yapım aldığı yüksek puanla kalitesini de ispatlamış oldu. Astro Bot Metacritic puanı 94 olarak gerçekleşirken oyuncuların puanı ise 10 üzerinden 9,5 oldu. İşte platformların ve oyun severlerin Astro Bot değerlendirme puanları…

Astro Bot İnceleme Puanları ve Yorumları Belli Oldu

Oyun dünyasında platform oyunları önemli bir yere sahip. Henüz yeni oyuncuyla buluşan Astra Bot da bunlardan biri. PlayStation 5 oyun konsolu için piyasaya sürülen Team Asobi yapımı 6 Eylül 2024’te piyasaya sürüldü ve oldukça beğenildi. Platformlar ve oyun severler oyuna ilişkin değerlendirmelerini yaptı ve Astro Bot yüksek bir puan alarak büyük bir başarıya imza attı.

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Oyun, dizi, film gibi yapımları değerlendirme platformu olan Metacritic Astro Bot puanlarını açıkladı. İşte bazı platformların ve oyuncuların Astro Bot’a ilişkin değerlendirmeleri ve puanları…

Metascore: 94/100

Oyuncu puanı: 9,5/10

CGMagazine: 100/100

ComicBook: 100/100

Gameliner: 100/100

Dot Esports: 100/100

Games Hub: 100/100

Player 2: 100/100

Push Square: 100/100

Eurogamer: 100/100

IGN Spain: 100/100

Atomix: 100/100

COGconnected: 95/100

PlaySense: 95/100

PSX Brasil: 95/100

TrueGaming: 95/100

Vandal: 95/100

The Games Machine: 94/100

Areajugones: 93/100

Wccftech: 93/100

Hobby Consolas: 92/100

Gamersky: 92/100

Checkpoint Gaming: 90/100

Digital Trends: 90/100

IGN Benelux: 90/100

WellPlayed: 90/100

The New York Times: 85/100

XGN: 85/100

Eurogamer Poland: 80/100

Astro Bot Oyuncu Yorumları ve Puanları

Astro Bot platform oyununu deneyimleyenlerden bazılarının yorumları ve puanları aşağıdaki gibidir:

– “Astro bot, platform türüne tam bir hakarettir ve Super Mario Galaxy’nin tam bir kopyasıdır.” – Rob69, 1/10

– “Bu oyun saf neşe ve fantastik bir deneyimdir. Güzel ve eğlenceli. Çocuklar ve yetişkinler için muhteşem.” – Paproch, 10/10

– ” Harika bir oyun, saf nostalji ve eğlence, şimdiki zamanla göre güncellendi, tavsiye ederim.” – Tommoraes, 10/10

– “Henüz bitirdim, çok doğrusal ve yenilikçi bir şey değil, şüphesiz Nintendo oyunlarının büyük çoğunluğunun bir kopyası.” – DanMC, 0/10

– “Her 4 cevher için biraz zaman harcadım ve beni oyalamamak ve bir motosiklet videosu için çok fazla yolculuk yapmak çok zor olabilir! Ancora mükemmel bir eşleşme değil Dualsense’in fiziği ve kullanımı mükemmeldi! Bu nadir bir inci, son 10 yılın en büyük giochi platformlarından biri! GIOCARE’nin çok eğlenceli, güzel ve harika manzarası! 10/10+” – Escanor1981, 10/10

– “Ne eğlenceli bir oyun! Bunu oynamak sadece keyiftir, çocukluğumuza bir saygı duruşudur. Astrobot bir oyunda olması gereken her şeyi barındırıyor. Gerçek bir başyapıt.” – MondoDeLoom, 10/10

– “Genel olarak fena bir oyun değil ama detaylı olarak bakarsak. Belki de Mario’nun tüm oyun tekniklerini kopyaladığı için orijinal bir yanı yok. Karakteri Mario ile değiştirsek kimse bunun bir Sony oyunu olduğunu düşünmezdi. Yarısını sana veriyorum.” – chilevideo, 5/10

– “Güzel bir video oyunu, şiddetle tavsiye edilir. Marios Bros’a büyük bir saygı duruşu, NINTENDO’ya bir aşk mektubu!!” – ChangoGamer, 9/10