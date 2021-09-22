Asus Lingyao Pro 14 and Lingyao Pro 16 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Bilgisayarları ve oyun akıllı telefonlarıyla tanınan Tayvan merkezli şirket Asus, geçtiğimiz günlerde Çin pazarında iki yeni cihazı duyurmuştu. Şirketin en yeni ürünleri Asus Lingyao Pro 14 ve Lingyao Pro 16 dizüstü bilgisayarlar artık Çin’de satışa çıktı.

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Adından da anlaşılacağı gibi, cihazlar sırasıyla 14 inç ve 16 inç ekranlarla geliyor ve HDR ve %100 DCI-P3 renk gamı ​​desteği sunuyor. 14 inçlik model 2.5K OLED ekran için 90Hz yenileme hızını desteklerken 16 inçlik model 4K OLED paneli için 120Hz yenileme hızı sunuyor.

Lingyao Pro 14, 4 GB NVIDIA RTX 3050 grafik işlemcisi ile birleştirilmiş AMD Ryzen 7 5800H veya AMD Ryzen 9 5900H işlemci tarafından destekleniyor. Ayrıca sıcaklığı kontrol altında tutmak için çift fan ve çift ısı borusu içeriyor. Öte yandan, Lingyao Pro 16, 4GB RTX 3050 Ti GPU‘ya sahip. Bellek yapılandırması açısından ise 16 GB RAM ve 512 GB SSD depolama alanına kadar çıkıyor.

Her iki cihaz da güç düğmesine gömülü bir parmak izi sensörüyle donatılmış ve Windows Hello oturumunu da destekliyor. Standart bir izleme dörtgeninin yanı sıra, dizüstü bilgisayarlarda sayısal tuş takımlı bir klavye de bulunuyor.

Asus Lingyao Pro 14, 63Wh pil ile çalışıyor, Lingyao Pro 16 ise 54Wh pil sunuyor. Fiyatlandırmaya gelince, cihaz temel model yaklaşık 1.082 dolardan başlarken, üst uç model 1.391 dolar fiyatla geliyor.

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