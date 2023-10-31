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Asus Oyun El Konsolu ROG Ally Özellikleri Gelişiyor

Asus oyun el konsolu ROG Ally özellikleri ve performansı gün be gün artırılıyor. Ürün, taşınabilir oyun konsolları arasında öne çıkmaya başladı.

Emine Emre

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Asus Oyun El Konsolu ROG Ally Özellikleri Gelişiyor
Asus Oyun El Konsolu ROG Ally Özellikleri Gelişiyor

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El oyun konsolları oyun tutkunları tarafından oldukça sevildi malumunuz. Bu pazarın liderlerinden olan Nintendo Switch ve Steam Deck’in dışında pek çok teknoloji markası da pazara dahil olmak istedi ve kendi ürünlerini tasarladılar. Bu kapsamda Asus da ROG Ally taşınabilir oyun konsolunu piyasaya sürmüştü. Bu alanda kendini geliştirmeye çalışan marka, ürüne yeni özellikler eklediğini duyurdu. Asus oyun el konsolu ROG Ally özellikleri nasıl, bakalım…

Asus Oyun El Konsolu ROG Ally Özellikleri Artıyor

Asus el konsolu ROG Ally yeni güncellemeleri ve kazandığı yetenekleri ile gündemde. 2023 yılında kullanıcı ile buluşan Asus el konsolu, hali hazırda var olan özellikleri ile ses getirmeyi başarmıştı. Şimdi ise hata düzeltmeleri için yapılan güncellemeler ve yeni özellikler konsola ekleniyor.

Yapılan açıklamalara göre ROG Ally yeni güncellemelerinden biri AMD HYPR- RX desteği. AMD HYPR- RX özelliği; Radeon Boost, Radeon Anti-Lag+ ve Radeon Super Çözünürlük özelliklerini barındırıyor ve bu destek sayesinde konsol bu 3 yeteneğe de kavuşmuş oluyor. Bahse konu özellikler sayesinde de oyuncular, bu özellikleri destekleyen oyunlarda daha yüksek performansa ulaşabiliyor.

Asus el oyun konsolu hali hazırda AMD Ryzen Z1 Extreme APU RDNA 3 grafik yongasını barındırıyor ve bu sayede de yukarıda belirttiğimiz üç özellikten de faydalanacak. Bu özellikler oyuncular daha fazla FPS ile daha akıcı oyun tecrübesine ulaşacaklar. Bununla birlikte AMD’nin Fluid Motion Frames  teknolojisi FPS’yi artırmaya imkan veriyor ancak bahse konu teknoloji henüz APU işlemciler kullanılmasa da kısa zaman içerisinde desteklenmesi olası görünüyor.

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Asus ROG Ally Güncellemeleri

Asus taşınabilir oyun konsoluna gelen güncellemelerden bir diğeri de çözünürlük modu eklenmesi. Asus el konsoluna sahip olanlar çözünürlük bakımından hali hazırda 1080p ve 720p seçeneklerine sahip idi. Yeni güncelleme ile bu seçeneklere ek olarak 900p yani 1600x 900 çözünürlük özelliği de geldi. Bu da kullanıcıları mutlu eden özelliklerden biri diyebiliriz.

Bunların dışında Asus ROG Ally yeni güncellemesi Aura RGB için yeni gelişmeler içermekte. Ayrıca Resident Evil Village oyunun da aralarında olduğu birtakım oyunlarda hata düzeltmeleri de bu güncelleme içersinde mevcut. Bu sayede oyuncular hem performans artışı sağlayabilecek hem de oyundan aldıkları haz artacak. Asus güncellemesi kapsamında yeni bir BIOS da bulunmakta. Yeni BIOS ise sistemin kararlılığını artırmada yardımcı olacak.

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Emine Emre
Emine Emre
Emine ben. Anadolu Üniversitesi İstatistik Bölümü (örgün öğretim/lisans) mezunuyum. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Yönetimi (ön lisans) okudum. İki üniversiteden de 2013 yılında mezun oldum. Çeşitli kurumlarda tam zamanlı olarak çalıştım. Oyun sektörü ve finans sektöründe deneyim sahibiyim.

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