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Taşınabilir oyun konsolu pazarı müthiş bir ilerleme kaydediyor ve markalar yeni ürünleri ile rekabete katılıyor. En son CES 2024’te MSI’nin el konsolu büyük ilgi görmüştü. Asus ise ROG Ally 2 çalışmalarının bu yıl içerisinde biteceğini ve satışa çıkacağını duyurarak MSI’den bir nevi rol çaldı. Windows işletim sistemi ile gelecek olan Asus ROG Ally 2 çıkış tarihi ne zaman, işte detaylar…

Asus ROG Ally 2 Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Asus’un oyun alanındaki ürünlerinin markası olan Asus ROG, taşınabilir oyun konsolu Ally ile sektörde önemli bir yer edinmişti. Asus ROG Ally’nin yeni nesil versiyonu hakkında açıklamalarda bulunan marka, yeni modelin geliştirme sürecinde olduğunu belirtti. Asus, 2. nesil ROG Ally taşınabilir oyun konsolunun 2024 yılı bitmeden piyasaya sürüleceğini deklare etti.

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Yeni nesil el konsolu hakkında açıklamalarda bulunan Asus Başkan Yardımcısı Arnold Su, ROG Ally’den çok daha güçlü bir el oyun konsolu piyasaya çıkaracaklarını ve bu cihazın da ROG Ally 2 adı ile anılacağını bildirdi. Başkan Yardımcısı Su, yeni nesil taşınabilir konsolda da tıpkı ilki gibi Windows işletim sistemi kullanılacağını belirterek; Windows desteğinin ilk konsolun popülaritesine katkıda bulunduğunu aktardı.

ROG Ally 2 yeni nesil taşınabilir konsol kapsamında oyun deneyiminin artırılmasının planlandığını aktaran Su, Rog Ally satışlarındaki başarılarından da bahsetti. Arnold Su’nun aktardığı bilgilere göre Asus ROG Ally, piyasaya çıktığı günden bu yana 70 – 80 bin adet satıldı. Diz üstü oyun bilgisayarlarına da değinen Arnold Su, yeni nesil oyuncuların dizüstü gaming PC’lere yöneldiğini ancak eski nesil oyuncuların hala masa üstü oyun bilgisayarları tercih ettiklerini aktardı. Su, dizüstü gaming PC’lerin popülaritesinin oldukça yüksek olduğunu belirtti.

Asus ROG Ally 2’nin Özellikleri Neler ve Fiyatı Ne Kadar?

Asus ROG Ally’nin yeni taşınabilir oyun konsolu özellikleri henüz açıklanmış değil ancak bilinen bazı nitelikleri mevcut. Öncelikle cihazın Windows işletim sistemi ile çıkacağını yukarıda belirtmiştik. Bunun dışında birinci nesil konsolun iki APU seçeneği sunduğu bilinmekte. Bunlardan biri 6 çekirdekli AMD Ryzen Z1 işlemcisi, ikincisi ise 8 çekirdekli AMD Ryzen Z1 Extreme işlemcisi. ROG Ally 2’nin de bu işlemcilerin daha güçlü modellerine sahip olması bekleniyor.

Ekran kartı olarak da birinci nesil Ally’de GeForce RTX 4090 Dizüstü Bilgisayar GPU’sunu içeren ROG XG Mobile bulunuyor. Yeni nesil konsolda da yine bu ekran kartı modelinin bir üst serisinin olması bekleniyor. Asus ROG Ally 2 fiyatı hakkında da henüz açıklanmış bir bilgi mevcut değil.