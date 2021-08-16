ASUS ROG Phone 5s ve ROG Phone 5s Pro Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Tayvanlı teknoloji devi ASUS, Tayvan’daki en yeni amiral gemisi oyun akıllı telefonunu resmen tanıttı. ASUS ROG Phone 5s, her ikisi de şimdiye kadarki en iyi oyun akıllı telefonları olarak ortaya çıkan ROG Phone 5s Pro ile birlikte geliyor. 144 Hz yenileme hızı desteğine sahip bir FHD+ AMOLED ekranı sunmakla kalmıyor, Pro sürümü de en yeni Qualcomm Snapdragon 888 Plus yonga setini ve 18 GB’a kadar RAM’i de beraberinde getiriyor.

Akıllı telefonlar, bu yılın başlarında giriş yapan ROG Phone 5’in yerini alıyor. İki model, ROG Phone 5’te 144 Hz yenileme hızına sahip 6.78 inç Full HD+ Samsung’un E4 AMOLED HDR ekranını barındırıyor. Akıllı telefonların ekranları 300 Hz’e kadar dokunmatik örnekleme oranını ve 24,3 ms dokunma gecikmesini destekliyor. İşlemci, ROG Phone 5 Pro‘da 18 GB’a kadar RAM ile destekleniyor ve 512 GB’a kadar depolama alanı vaat ediyor.

Tasarım açısından, ROG Phone 5s, RGB aydınlatmalı bir ROG logosuna sahip ROG Phone 5 ile aynı tasarıma sahip. Öte yandan, ROG Phone 5s Pro, bir ROG Vision Color PMOLED ekran sunuyor. Arkadaki ROG logosu da RGB arkadan aydınlatmalı. Her iki modeldeki ekran, Corning Gorilla Glass Victus koruması ile geliyor.

Fotoğraf için, Sony IMX686 sensörlü, 0.8μm piksel boyutunda, f/1.8 diyafram açıklığına sahip 64MP arka kamera, f/2.4 açıklıklı 13MP 125 derece ultra geniş kamera, f/2.0 açıklıklı 5MP makro sensör bulunuyor. Selfieler için, 0.9µm piksel boyutunda ve f/2.0 diyafram açıklığına sahip 24 MP ön kamera yer alıyor.

ROG Phone 5s ve 5s Pro, ROG UI ile en son Android 11 işletim sistemiyle çalışıyor. Telefon, çift SIM desteğine (nano + nano) sahip ve çift Cirrus Logic CS35L45 Mono AMP tarafından desteklenen GameFX ve Dirac HD ses ile çift 7 mıknatıslı Linear 12x16mm öne bakan hoparlörler içeriyor. Ayrıca OZO Gürültü Azaltma Teknolojisine sahip dörtlü mikrofonlarla birlikte geliyor. Kablolu bir oyun kulaklığı takmayı sevenler için 3,5 mm ses jakı da var.

Telefon bir ekran içi parmak izi sensörü, AirTrigger 5 için ultrasonik sensörler ve kavrama basma algılaması kullanıyor. Ayrıca Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, Beidou ve NFC desteği ile birlikte geliyor. ROG Phone 5s ve 5s Pro, USB Type-C bağlantı noktası üzerinden 65W HyperCharge hızlı şarjlı 6000 mAH pil içeriyor.

Fiyatlandırmaya gelince, ASUS ROG Phone 5s 16GB + 256GB versiyonu 29,990 1,077 dolardan başlarken, 18GB + 512GB versiyonu 1221 dolar fiyat etiketiyle başlıyor. Phantom Black ve Aurora White renkleriyle geliyor.

Öte yandan, ASUS ROG Phone 5s Pro, 18GB + 512GB sürümü için yaklaşık 1,365 dolar fiyatla perakende satış yapacak. Yalnızca Phantom Black renginde satışa sunulacak. Pro sürümü ayrıca kutuda bir AeroActive Cooler 5 de içeriyor.