ASUS ROG Phone 5S’in Temel Özellikleri Açıklandı

ASUS, 2020’nin ilk yarısında ROG Phone 3‘ü duyurdu. Yılın ikinci yarısında ise geliştirilmiş bir çipe sahip ROG Phone 3S‘i tanıttı. Bu yılın başlarında Tayvanlı üretici, ROG Phone 5 serisi oyun akıllı telefonlarını duyurdu. Yeni bilgiler, şirketin yakında güncellenmiş özelliklere sahip ROG Phone 5S‘i piyasaya sürebileceğini ortaya koyuyor.

Güvenilir kaynağımız, bir perakendeci listesinden bir anlık görüntü gibi görünen bir görüntüyü paylaştı. Görüntü, duyurulmamış ROG Phone 5S’nin temel özelliklerini ortaya çıkardı. Bir sonraki ROG telefonun 144Hz yenileme hızı sunan bir OLED panel ile donatılacağını belirtiyor.

Snapdragon 888 Plus işlemciye sahip telefon, 65W hızlı şarj ve 6.000mAh pil ile desteklenecek. 12 GB RAM + 256 GB depolama ve 18 GB RAM + 512 GB depolama gibi modellerle gelmesi bekleniyor. Akıllı telefonun diğer detayları ise henüz doğrulanmadı.

Tayvanlı şirket, Temmuz ayında ROG Phone 3S’yi duyurmuştu. Bu nedenle, ROG Phone 5S’nin yakında belirli pazarlarda piyasaya sürülmesi bekleniyor. Şirketin bunu 16 Ağustos’ta açıklayabileceği tahmin ediliyor.