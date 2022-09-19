Asus ROG Phone 6 Batman Edition duyuruldu

Yepyeni Asus ROG Phone 6D serisi bugün erken saatlerde duyuruldu, ancak Asus ayrıca normal ROG Phone 6‘nın özel Batman sürümlerine ve süper kahraman makyajlarına sahip yeni Dimensity 9000+ destekli 6D modeline de sahip.

Kutudan başlayarak – Batman Aero Kılıfı, Batman SIM çıkarma iğnesi ve ünlü yarasa sinyalini herhangi bir yüzeye yansıtmanıza izin veren bir LED yarasa sinyal projektörü dahil olmak üzere çeşitli Batman temalı aksesuarlara sahip yüksek, sert kabuklu bir Batman taşıma çantası elde edersiniz.

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Normal ROG Phone 6/6D ile aynı özellikleri getiren ancak arkadaki RGB Batman logosu da dahil olmak üzere birkaç tasarım değişikliğine sahip olan telefona geçiyoruz. Telefon, Gece siyahı rengiyle Batman estetiğine uyuyor ve Asus ayrıca özel Batman temaları, canlı duvar kağıtları, şarj animasyonları ve Always-On Display (AOD) seçenekleri ekledi.

Asus ROG Phone 6D Batman Edition (Dimensity 9000+), telefonun Snapdragon 8+ Gen 1 ile donatılacağı Avrupa, Birleşik Krallık ve ABD ve Kanada dışındaki bölgelerde tek 12GB RAM ve 256GB depolama donanımında 1.199 Euro’ya perakende satış yapacak.

Asus, Snapdragon 8+ Gen 1 destekli ROG Phone 6 Batman sürümünün fiyatlandırması ve bulunabilirliği ile ilgili ayrıntıları henüz paylaşmadı.