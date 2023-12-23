Ana SayfaAkıllı TelefonAsus ROG Phone 8 İçin Geri Sayım Başladı!

Asus ROG Phone 8 İçin Geri Sayım Başladı!

Bu modelde bizleri 165 hz ekran tazeleme hızı ve 24 GB RAM bekliyor.

İbrahim Özbek

-

Okuma Süresi: 1 dk.
7
asus rog phone 8

Honor 90 GT Özellikleri ve Fiyatı Belli Oldu!

Çin merkezli olan Honor son zamanlarda çıkardığı akıllı telefonlar ile adından oldukça söz ettirmekte. Özellikle...

Günümüzün en büyük teknoloji firmalarının başında gelen Asus’un yeni akıllı telefonu ROG Phone 8 için geri sayım başladı. Bu modelde bizleri 165 hz ekran tazeleme hızı ve 24 GB RAM bekliyor.

Geçtiğimiz günlerde tanıtım tarihi ortaya çıkan ve performans testleri ile beraber dikkatleri üzerine toplayan ROG Phone 8, 16 Ocak tarihinde teknoloji dünyasının beğenisine sunulacak. Lansman tarihi yaklaşırken işlemci dümeninde Snapdragon 8 Gen 3’ün olacağı doğrulandı.

Tasarım olarak da kullanıcıları tatmin edecek olan ROG Phone 8, gri ve siyah olmak üzere 2 farklı renk seçeneği ile gelecek. Bu modelin belki de en çok dikkat çeken özelliği olan 165 hz ekran tazeleme hızı, oyunseverlerin beğenisi topladı. 165 hz ekran tazeleme hızı bulunan ekran 6.78 inç büyüklükte ve AMOLED olarak karşımıza çıkacak.

asus rog phone 8

24 GB RAM’in olacağı bu modelde 1 TB’a kadar depolama alanı kullanıcıların seçenekleri arasında yer alacak. Cihaz kutudan Android 14 ile beraber çıkacak. İlerleyen dönemlerde hangi pazarlarda yer alacağı ve fiyatı konusunda da detayların belli olmasını bekliyoruz.

Honor 90 GT Özellikleri ve Fiyatı Belli Oldu!

BenQ Espor Oyuncu Monitörü Üstün Özellikleriyle Duyuruldu

Tayvan merkezli olan BenQ şirketi; elektronik eşya, bilişim ve iletişim cihazları üreticisidir. Dizüstü bilgisayar, dijital kamera, yazıcı, tarayıcı, monitör,...
Önceki İçerik
Honor 90 GT Özellikleri ve Fiyatı Belli Oldu!
Sonraki İçerik
Çağatay Ulusoy’un Yeni Dizisi “Kübra” Yakında Geliyor!
İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

Copyright @ Cepkolik.com 2021