Asus ROG Phone 8 İçin Geri Sayım Başladı!

Günümüzün en büyük teknoloji firmalarının başında gelen Asus’un yeni akıllı telefonu ROG Phone 8 için geri sayım başladı. Bu modelde bizleri 165 hz ekran tazeleme hızı ve 24 GB RAM bekliyor.

Geçtiğimiz günlerde tanıtım tarihi ortaya çıkan ve performans testleri ile beraber dikkatleri üzerine toplayan ROG Phone 8, 16 Ocak tarihinde teknoloji dünyasının beğenisine sunulacak. Lansman tarihi yaklaşırken işlemci dümeninde Snapdragon 8 Gen 3’ün olacağı doğrulandı.

Tasarım olarak da kullanıcıları tatmin edecek olan ROG Phone 8, gri ve siyah olmak üzere 2 farklı renk seçeneği ile gelecek. Bu modelin belki de en çok dikkat çeken özelliği olan 165 hz ekran tazeleme hızı, oyunseverlerin beğenisi topladı. 165 hz ekran tazeleme hızı bulunan ekran 6.78 inç büyüklükte ve AMOLED olarak karşımıza çıkacak.

24 GB RAM’in olacağı bu modelde 1 TB’a kadar depolama alanı kullanıcıların seçenekleri arasında yer alacak. Cihaz kutudan Android 14 ile beraber çıkacak. İlerleyen dönemlerde hangi pazarlarda yer alacağı ve fiyatı konusunda da detayların belli olmasını bekliyoruz.

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