Asus, tanıtım videolarında ROG Phone 6D ve 6D Ultimate’ı anlatıyor

Asus ROG Phone 6D serisi artık resmiyet kazandı ve ROG Global hesabı yeni duyurulan telefonlar için birkaç video yayınladı.

İlk video, bazı şık CGI ile yeni ROG Phone 6D serisinin tasarımını ve özelliklerini detaylandırıyor. ROG Phone 6D Ultimate, arka tarafında ROG Vision renkli ekrana sahipken, standart ROG Phone 6D, RGB LED aydınlatmalı bir logoya yerleşiyor. Her iki telefon da MediaTek’in amiral gemisi Dimensity 9000+ yonga seti ile donatılmıştır.

Videoda ayrıca isteğe bağlı AeroActive Portal coling aksesuarı, 6.000 mAh pil, Samsung 165Hz AMOLED ekran ve AirTrigger 6 kapasitif düğmeler gösteriliyor.

Asus, ROG Phone 6D Ultimate için resmi bir kutu açılış videosu da paylaştı. Cihaz, telefonun arkasına takılabilen ve termalleri kontrol altında tutmaya yardımcı olan AeroActive Cooler 6 aksesuarıyla birlikte gelir. Asus hala kutuda 65W şarj cihazı ve örgülü USB-C kablosu paketliyor.

Ultimate sürümü ROG Phone 6D, 16 GB’a kadar RAM ve 512 GB depolama ile birlikte gelir ve ayrıca arka tarafında ROG Vision PMOLED ekrana sahiptir. Videoda gösterilen bir başka güzel özellik de, ActiveCooler 6 ile birleştirildiğinde soğutma fanlarına doğrudan erişim sağlayan, telefonun dahili soğutma bileşenlerine doğrudan bir yol sağlayan AeroActive Portal’dır.

Üçüncü yeni video, ROG Phone 6 Batman Edition‘ın kutu açılımıdır – bu, DC çizgi romanlarıyla işbirliği içinde yapılmıştır ve ABD ve Kanada için ROG Phone 6‘ya dayanmaktadır, Avrupa gibi diğer bölgeler ise Immensity 9000+ destekli ROG Phone 6D baz alınmıştır.

Telefon, Batman Aero Kılıflı sert kabuklu Batman taşıma çantası, Batman SIM çıkarma pimi ve ünlü yarasa sinyalini herhangi bir yüzeye yansıtmanıza olanak tanıyan bir LED yarasa sinyal projektörü ile birlikte gelir. Ayrıca 65W şarj adaptörüne ve örgülü USB-C kablosuna da sahip oluyorsunuz. Telefonun arkasında bir Aura RGB Batman logosu bulunurken, yazılım tarafında özel Batman temaları, canlı duvar kağıtları, şarj animasyonları ve Always-On Display (AOD) seçenekleri bulunur.