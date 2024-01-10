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ASUS yeni 2024 model Zephyrus oyuncu laptoplarını CES 2024'te tanıttı. OLED ekranlı Zephyrus modeller hem ince hem de hafif, işte detaylar...

OLED ekran, alüminyum kasa, ince ve hafif diz üstü bilgisayarları Asus’tan geldi. Asus yeni 2024 model Zephyrus oyuncu laptoplarını CES 2024’te tanıttı. Hem tasarımı hem de performansıyla göz dolduran cihazlar, Asus ROG Zephyrus G14 ve G16 modelleri olarak karşımıza çıkıyor. Cihazların detaylı özellikleri içeriğimizde…

ASUS Yeni 2024 Model Zephyrus Oyuncu Laptoplarını CES 2024’te Tanıtıma Çıkardı

Asus 2024 yılına iki etkileyici oyuncu dizüstü bilgisayarı ile girdi. Zephyrus G14 ve G16 modellerini CES 2024’te (Consumer Electronics Show) gösterişe çıkaran Asus yeni ürünlerini hafif ve ince tasarladı. Asus Zephyrus dizüstü oyuncu bilgisayarları CNC ile işlenmiş alüminyum kasaya sahip. Dolayısıyla emsallerinden daha hafif olan cihaz, inceliği ve kapakta bulunan özelleştirilebilir aydınlatma detayıyla ilgi çekiyor.

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OLED ekranın tercih edildiği Zephyrus modellerde soğutma sistemi sıvı metal ve buhar odası ile üç adet fandan oluşmakta. Tasarımı bakımından oldukça albenili olan bu oyuncu laptopları performans anlamında da üst segmentte yer alıyor. Asus ROG Zephyrus G14 ve G16 oyuncu laptoplarının teknik özelliklerini ayrı ayrı inceleyelim.

Asus ROG Zephyrus G14 Oyuncu Laptopu Özellikleri

14 inç Nebula OLED ekran kullanılan Asus ROG Zephyrus G14 2880 x 1800 piksel çözünürlüğe sahip. AMD Ryzen 8000 serisi işlemciden gücünü alan Asus ROG Zephyrus G14, 120 Hz yenileme hızı ve 0,2 tepki süresi ile dikkat çekiyor. Nvidia GeForce RTX 4070 GPU’nun (max 90 W TGP) bulunduğu cihaz 73 Wh pil gücüne sahip. Zephyrus G14 modelin depolama özellikleri ise 32 GB’a kadar LPDDR5X RAM ve 1 TB’ye kadar M.2 2280 PCIe4.0 SSD şeklinde.

Tek bölgeli RGB klavyenin kullanıldığı cihazda akıllı amplifikatörlü stereo hoparlörler ve bununla birlikte Dolby Atmos desteği de bulunmakta. Oyuncu bilgisayarında bulunan bağlantı çıkışları ise Bluetooth 5.3, HDMI 2.1, Wi – Fi 6E, USB – 4 ve USB-C bulunmakta. Alüminyum kasanın kullanıldığı ince ve hafif oyuncu bilgisayarının ağırlığı ise 1,5 kg.

Asus Yeni 2024 Model ROG Zephyrus G16 Oyuncu Laptopu Özellikleri

Asus ROG Zephyrus G16 dizüstü oyuncu bilgisayar ekranında da tıpkı G14 modelindeki gibi Nebula OLED ekran kullanılmış anca bu modelde ekran büyüklüğü 16 inç ve 2,5 K yani 2560 x 1600 piksel çözünürlüğe sahip. Yenileme hızı bakımından da G14’ten ayrışan modelde 240 Hz yenileme hızı ve 0,2 ms tepki süresi mevcut.

Asus Zephyrus G16 modeli güç noktasında da diğer cihazdan ayrılıyor ve Intel Core Ultra 9 işlemci barındırdığı görülüyor. Maksimum 115W TGP Nvidia GeForce RTX 4090 GPU’ya sahip olan cihazın depolama alanı özellikleri ise 32 GB’a kadar LPDDR5X – 7467 MHz RAM ve 4 TB’a kadar M.2 2280 PCI 4.0 SSD şeklinde karşımıza çıkıyor.

Asus ROG Zephyrus G16 modelde de tek bölgeli RGB klavye, akıllı amplifikatörlü stereo hoparlörlere ve Dolbby Almost teknolojisi bulunmakta. Bağlantı çıkışları bakımından da G14 ile bazı farklılıkları olan G16’da Wi – Fi 6E, Thunderbolt, Bluetooth 5.3 ve SD kart okuyucu çıkışı bulunmakta. Cihazın ağırlığı ise 1,85 kg kadar.

Asus Zephyrus G14 ve G16 Ne Zaman Satışa Çıkacak ve Fiyatı Ne Kadar?

Asus Zephyrus G14 ve G16 fiyatı henüz açıklanmadı. Cihazların önümüzdeki Şubat ayında piyasaya sürülmesi beklenmekte. Bununla birlikte her iki cihaz da 3 aylık Xbox Game Pass Ultimate üyelik dahil olarak satışa sunulacak.