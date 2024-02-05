Asus Zenfone 11 Ultra’nın Özellikleri Sızdı!

Asus Zenfone serisi piyasada kompakt bir amiral gemisi model arayanlar için her zaman iyi bir seçenek oldu. Tayvanlı markanın yeni nesil Zenfone modelleri de merakla bekleniyor.

Bu seriye Zenfone 11 ve Zenfone 11 Ultra adlı iki model dahil olacak. Telefonlar sertifikalarını alırken tespit edilmişti. Şimdi ise Zenfone 11 Ultra’nın görselleri ve teknik özellikleri ortaya çıktı.

Bir Reddit kullanıcısı, ROG Phone 8’in son donanım yazılımında Zenfone 11 Ultra’nın resimlerini gördü. Sızan görseller ve teknik özellikler, cihazın birkaç değişiklikle birlikte ROG Phone 8’in yeni bir versiyonu olabileceğini gösteriyor.

Sızdırılan görseller, Zenfone 11 Ultra’nın ROG Phone 8 ile aynı tasarıma sahip olduğunu ortaya koyuyor. Düz bir çerçeveye ve Siyah renkte çıkıntılı bir kamera modülüne sahip olacak.

Arka panelde ayrıca çapraz çizgiler bulunuyor ve telefon Skyline Blue, Verdue Green, Dessert Sienna, Eternal Black ve Misty Grey renk seçenekleriyle karşımıza çıkıyor. Elbette telefonda ROG markası yok. Perakende kutusunun sızdırılan görüntüsü ise sadece Asus Zenfone 11 Ultra adını doğruluyor.

Zenfone 11 Ultra, 144Hz LTPO yenileme hızının yanı sıra 2.400 x 1.080 piksel çözünürlüğe sahip 6,78 inç Samsung AMOLED ekrana sahip olacak. Yenileme hızı, ROG Phone 8 serisinde bulunan 165Hz’den daha düşük olacak.

Teknik özellikler sayfasında Zenfone 11 Ultra’nın 16 GB’a kadar RAM ve 512 GB depolama alanıyla eşleştirilmiş Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ile donatılacağı belirtiliyor. 65W kablolu ve 15W kablosuz şarj desteğine sahip 5.500mAh pil ile gelecek.