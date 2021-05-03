Bilindiği üzere Asus, akıllı telefon pazarında daha çok oyuncu odaklı modeller üretiyor olsa da şirket öte yandan normal kullanıcılara hitap eden yüksek donanımlı modeller üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Şirketin bu yönde sunacağı yeni akıllı telefonu Zenfone 8, 12 Mayıs‘ta resmi olarak tanıtılacak. Ancak cihazın tanıtılmadan önce bazı bilgileri ortaya çıkmaya başladı.

Bugün şirketin resmi Twitter sayfasından yapılan açıklamaya göre yeni Zenfone 8 serisinin IP68 sertifikasına sahip ve böylelikle suya, toza karşı dayanıklı olacağı bildirildi. Şirket 2005 yılından beri telefon pazarında ve 2012 yılında da akıllı telefon pazarına girmişti. Ancak bugüne kadar Asus, hiçbir akıllı telefonunda IP68 sertifikasını resmi olarak kullanmamıştı. Bugün durumlar değişmişe benziyor ve şirket yeni serisinde IP68 sertifikasını resmi olarak kullanmaya başlıyor.

Yeni Zenfone 8‘in sızdırılan diğer özelliklerin baktığımızda cihazın içerisinde Snapdragon 888 yonga setinin olacağı söyleniyor. 120 Hz tazeleme hızına ve delikli bir çentik yapısına sahip ekran ile gelecek olan modelin bir de mini versiyonu olacak. Şu haberimizde sizler için yeni serinin mini modelinin tasarımsal özelliklerini paylaşmıştık.

Bununla birlikte 6 / 8 / 12 GB RAM ve 128 / 256 dahili depolama seçeneklerinin olması beklenen cihazın 4.500 veya 5.000 mAh batarya kapasitesinin olacağı tahmin ediliyor. Asus yeni modeli hakkında çok sıkı çalışıyor ve ortaya pek fazla sızıntı çıkmıyor. Bu nedenle daha fazla ayrıntı için 12 Mayıs tarihini beklememiz gerekiyor.