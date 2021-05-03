Asus ZenFone 8 Mini’nin Tasarımı Ortaya Çıktı!

Asus, 12 Mayıs’ta ZenFone 8 serisi akıllı telefonlarını piyasaya sürecek. Şirketten gelen son bilgilere göre, ZenFone 8 Mini olarak adlandırılabilecek kompakt boyutlu bir amiral gemisinin duyurulacağı öne sürülüyor. Gadget Tendency, ön ve arka tasarımını ortaya çıkaran bazı görüntüler paylaştı.

Tayvanlı üretici, ZenFone 8 Mini’nin delikli bir ekrana sahip olacağını zaten açıklamıştı fakat telefonun arkadan görünümü, iki kamera ve bir LED flaş barındıran dikdörtgen şeklinde bir kamera modülüne sahip olduğunu gösteriyor.

ZenFone 8 Mini’nin sağ kenarında bir ses düğmesi ve bir güç tuşu bulunuyor. Üstte 3,5 mm’lik bir ses girişi ve alt kenarında bir USB-C bağlantı noktasıyla donatılmış gibi görünüyor. Hoparlör ızgarası da alt kısma yerleştirilmiş.

ZenFone 8 Mini’nin 1080 x 2400 piksel Full HD + çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 5,92 inç AMOLED ekrana sahip olması bekleniyor. Snapdragon 888 işlemci tarafından desteklenen en kompakt telefon olarak piyasaya çıkacağı söyleniyor.

Son zamanlarda çıkan raporlara göre telefonda 6 GB RAM + 128 GB depolama, 8 GB RAM + 128 GB depolama, 8 GB RAM + 256 GB depolama, 12 GB RAM + 256 GB depolama ve 16 GB RAM gibi birden çok model bulunacak. Telefonda 30W hızlı şarjı destekleyen 4.000 mAh pilden güç alması bekleniyor.