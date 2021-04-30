Asus ZenFone 8 Mini/Flip’in Teknik Detayları Sızdırıldı!

Asus ZenFone 8 Mini ve diğer ZenFone 8 modellerinin 12 Mayıs’ta piyasaya sürülmesi bekleniyor. Söylentiler, ZenFone 8 Mini hakkında şimdiden birçok bilgi yaydı. DealnTech tarafından yapılan yeni bir sızıntı, ZenFone 8 Mini/Flip akıllı telefonun pil ayrıntılarını ortaya çıkardı.

ZenFone 8 Mini/Flip’in 6 GB RAM + 128 GB depolama, 8 GB RAM + 128 GB depolama, 8 GB RAM + 256 GB depolama, 12 GB RAM + 256 GB depolama ve 16 GB RAM + 256 GB depolama gibi beş modelle gelmesi bekleniyor.

Önceki raporların ortaya çıkardığı gibi, yeni sızıntı ZenFone 8 Mini/Flip’in 5.92 inç ekranla donatılacağını iddia ediyor. Sızıntı ayrıca 3.835mAh dereceli bir bataryaya sahip olduğunu ve tipik değerinin 4.000mAh batarya olduğunu belirtiyor. Telefon, 30W hızlı şarj desteği ile gelecek.

Geçmiş raporlar, ZenFone 8 Mini/Flip’in delikli bir OLED ekrana sahip olacağını ortaya çıkardı. Telefonun Full HD + çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı için destek taşıması bekleniyor. Snapdragon 888 işlemci tarafından desteklenen kompakt boyutlu bir amiral gemisi olacağı da söylentiler arasında yer alıyor.