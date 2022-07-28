Asus Zenfone 9 Tanıtıldı – Özellikleri ve Fiyatı

Asus ROG Phone 6 serisinin bu ayın başlarında piyasaya çıkmasının ardından Asus, şimdi de Asus Zenfone 9‘u küresel pazarda görücüye çıkardı. O halde gelin, bu telefonun özelliklerine bir göz atalım.

Asus Zenfone 9

Zenfone 9, Apple ve Huawei akıllı telefonların tasarım dilinden ilham alıyor. Metal bir çerçeveye ve kameraları barındıran arka panelde iki dev daireye sahip. Düz bir arka ve kenarlarla geliyor. Akıllı telefonun üst kısmında 3,5 mm kulaklık girişi bulunurken, alt kısmında hoparlör ızgarası, USB Type-C bağlantı noktası, ana mikrofon deliği ve SIM kart yuvası yer alıyor. Sağ tarafta, akıllı telefonun ses seviyesi düğmesi ve parmak izi sensörlü bir güç düğmesi var.

Telefon, FHD+ çözünürlüğe ve 120 Hz’e kadar yenileme hızına sahip 5,9 inç SAMOLED ekranla geliyor. 445ppi piksel yoğunluğuna, 1100nit maksimum parlaklığa (tipik 800nit), HDR10+ desteğine, yüzde 112 DCI-P3 renk gamı ​​kapsamına ve delta-E<1 renk doğruluğuna sahip. Ekran panelinin sol üst köşesinde ön kamera için bir delik var ve iki yanda ince çerçevelerle çevrelenmiş, belirgin bir çene ve alın kısmı yer alıyor.

Akıllı telefon, Qualcomm’un TSMC’nin 4nm düğümü üzerine inşa edilmiş son teknoloji Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisine sahip ve önceki modele kıyasla gelişmiş enerji verimliliği ve performans vaat ediyor. İşlemci, 16 GB’a kadar LPDDR5 RAM ve 256 GB UFS 3.1 depolama ile geliyor.

Kamera ve Diğer Özellikler

Cihazın güç düğmesinin çevresinde, bildirim çekmecesini açma, uygulama kısayolları, kamera ve medya kontrolleri dahil olmak üzere çeşitli amaçlarla kullanılabilen ilginç bir dokunmatik yüzey var. Ek olarak, cihazın arkasındaki bir sensör, kullanıcıların kamerayı, el fenerini, ses kaydediciyi, Google Asistan’ı açmak ve medyayı kontrol etmek için arkaya dokunmasına olanak tanıyor.

Kompakt form faktörüne rağmen akıllı telefon, 30W hızlı şarj destekli 4.300mAh pil barındırıyor. Şirket, pilin 30 dakikadan daha kısa sürede yüzde sıfırdan yüzde 50’ye şarj edilebileceğini iddia ediyor. Ayrıca, en yeni amiral gemisi cihazlardaki gibi bir çift güçlü stereo hoparlöre de erişim sağlıyor. Son olarak Zenfone 9, IP68 toza ve suya dayanıklılık ile geliyor.

Kameraya gelince, Zenfone 9, 6 eksenli hibrit Gimbal stabilizasyonu ve EIS ile 50 megapiksel IMX766 ana sensörlü arkada çift kamera kurulumuna sahip. Ana sensöre, 113 derecelik görüş alanına sahip 2 megapiksel Sony IMX363 ultra geniş sensör eşlik ediyor. Ultra geniş kamera aynı zamanda makro kamera olarak da işlev görüyor.

Ön tarafta, akıllı telefon, hızlı otomatik odaklama özelliğine sahip 12 megapiksellik bir IMX663 selfie kamerası ile birlikte geliyor. Ana kamera, EIS ile 8K 24 fps ve EIS ile 60 fps’de 4K video kaydediyor. 12 MP ön kamera ayrıca Çift PDAF’ye sahip, böylece 30 fps’de (veya 60 fps’de 1080p) keskin selfieler ve 4K video çekebiliyor.

Kırmızı, beyaz, mavi ve siyah renklerle gelen telefonun fiyatı ise 799 euro olarak açıklandı.