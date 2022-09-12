ASUS’tan yeni bir çift ekranlı bilgisayar Zenbook Pro 14 Duo OLED

ASUS, içerik üreticileri için tasarladığı Zenbook serisine, yeni nesil Screenpad ve son teknoloji soğutma sistemi özellikleriyle dikkat çeken, yaratıcı profesyonellerin hayatını kolaylaştıracak daha birçok yenilikle dolu Pro 14 Duo OLED’i (UX8402) modelini ekledi.

ASUS, dünyanın ilk 14,5 inç 2.8K 120Hz OLED dokunmatik paneline sahip, son derece kompakt ve çift ekranlı yeni modeli Zenbook Pro 14 Duo OLED’i kullanıcılarıyla buluşturdu. Bilgisayarın en çarpıcı özelliği; çoklu görevler için kullanıcısına alışılmışın dışında, büyük bir görsel çalışma alanı sunan yeni nesil ScreenPad Plus özelliği. ScreenPad Plus, kullanıcısına ekstra araç çubukları ve yardımcı uygulamalar için ikinci bir ekran sunarken, aynı anda ana ekranda da görevlerini yürütebilme imkanı sunuyor.

ASUS Pen 2.0 gibi en yeni yüksek hassasiyetli kalemleri destekleyen ikinci dokunmatik ekranı ise 12,7 inç. UX8402, eğim mekanizması sayesinde ekranı 20 mm’ye kadar yükseltme ve 12° yatırabilme avantajı sunuyor. Bu da ScreenPad Plus’ı ekranlar arası kolay kullanım için ideal görüş açısına konumlandırıyor.

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Cihazın diğer en önemli özelliği ise performanstan ödün vermeden daha serin ve daha sessiz çalışabilmek için Active Aerodynamic System Ultra (AAS Ultra) soğutma teknolojisine sahip olması. 2022 model, önceki nesile göre %38 daha fazla hava akışı sağlayarak daha verimli bir soğutma vaadediyor.

Yaratıcılıkta sınır yok!

AAS Ultra özellikli ASUS ScreenPad Plus, ekranlar arası çoklu görev ve yaratıcı iş akışlarını daha verimli hale getiren yeni ScreenXpert 3 yazılımı tarafından destekleniyor. Tamamen özelleştirilebilir yeni kontrol paneli uygulaması, kullanıcılara yaratıcı uygulamaların üzerinde hassas ve sezgisel bir kontrol imkanı sunuyor. Fırça boyutunu, renk doygunluğunu kolayca değiştirmeye, katman opaklığını ayarlamaya ve çok daha fazlasına da olanak tanıyor. Kontrol Paneli şu anda Adobe® Photoshop®, Illustrator®, Lightroom Classic®, Premiere® Pro ve After Effects® gibi çok yaygın olarak kullanılan üretim uygulamalarında çalışabiliyor.

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OLED’den gelen üstün görüntü kalitesi

Yeni nesil ScreenPad Plus’ı dünya lideri 14,5 inç 2,8K 120 Hz OLED NanoEdge dokunmatik ekranla buluşturan Zenbook Pro 14 Duo, OLED ekranı sayesinde üstün görseller vadediyor. Daha geniş bir görsel çalışma alanı için geniş 16:10 en boy oranına sahip ana dokunmatik ekranı, doğru renk sunumu sağlamak için Dolby Vision ve PANTONE sertifikalarına sahip. VESA DisplayHDR™ True Black 500 sertifikası ise en karanlık sahnelerde bile ultra gerçekçi ayrıntılar sunduğunu doğruluyor. Sinema sınıfı DCI-P3 renk gamı, ultra canlı renkler sunarken, 120 Hz yenileme hızı ve 0,2 ms yanıt süresi en hızlı aksiyon sahnelerini bile pürüzsüz kılıyor. Tüm bunların yanı sıra TÜV Rheinland sertifikasına sahip olan cihaz, daha düşük mavi ışık emisyonları yayarak ekran başındaki uzun mesaileri de konforlu hale getiriyor.

Performansı doruğa çıkaran bileşenler

Zenbook Pro 14 Duo OLED, içerik oluşturucuların yaratıcı güçlerini maksimuma çıkarmasını sağlayan Intel® Evo™ sertifikalı bir güç merkezi. Cihaz, amiral gemisi 12. Nesil Intel Core i9-12900H işlemci, zahmetsiz çoklu görev için on dört çekirdek ve 5,0 GHz’e kadar Turbo Boost hızıyla her yaratıcı görev için olağanüstü performansı garantiliyor. 60 W maksimum TDP’si(termal tasarım gücü), CPU ağırlıklı görevlerde kullanıcıları için minimum bekleme süresi anlamına geliyor. Güçlü işlemcisi ve 3D işleme ve video düzenleme gibi görevler için sınıfının en iyisi olan NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti mükemmel bir eşleşme.

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Tüm bu güçlü bileşenlerin tam potansiyellerine ulaşmaları için etkili bir şekilde soğutulmaları gerekir. Bunun için ASUS, 97 adede kadar 3D kavisli kanatlı iki sessiz IceBlades fanı kullanan ASUS IceCool Plus soğutma sistemi ile çalışıyor. Sitem, işlemci ve ekran kartından gelen 8 mm’lik iki ısı borusunu soğuturken, yeni AAS Ultra mekanizmasının ekranı 20 mm kaldırabilmesiyle dışarıya %38 daha fazla sıcak hava veriyor. Bu da CPU ve GPU’nun kısma olmadan 85 W’a kadar birleşik TDP’de çalışabilmesi anlamına geliyor. Depolama açısından da avantajlı olan yeni Zenbook ayrıca, 32 GB’a kadar RAM ve ultra hızlı 2 TB PCIe® 4.0 x4 SSD içeriyor.