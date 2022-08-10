Günümüzün terörle mücadelesinde etkin rol oynayan helikopterler hava sahasında en önemli silahlı hava aracı konumunda. Birçok helikopter çeşitleri bulunmakta bunların arasında en önemli olanlarından bir tanesi Atak Helikopterleridir. Bir diğer ismi ile T-129 Atak Helikopteri olarak bilinir.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görevler icra eden Atak Helikopterleri askeri operasyonlarda etkin bir rol oynamakta. Birçok donanıma sahip olan atak helikopterleri ülkemizin hava şartlarına uygun şekilde üretilip hava sahasında görev yapmaktadır.

129 ATAK Helikopteri yakın hava desteği görevleri ve çok amaçlı görevler için iki tip olarak tasarlanmıştır: Yakın hava desteği görevleri için dizayn edilen T129 A, 76 adete kadar 70 mm güdümsüz roket ve 500 adet mühimmat kapasiteli 20 mm top ile donatılmıştır. Muhteşem bir silah gücüne sahip olan atak helikopterleri her ülke için çok değerlidir.

Atak Helikopteri Özellikleri

Maksimum hızı : 278 km/s (151 knots)

: 278 km/s (151 knots) Azami servis irtifası : 6,096 m (20,000 ft)

: 6,096 m (20,000 ft) Görev yüklü irtifa : 3,048 m (10,000 ft)

: 3,048 m (10,000 ft) Tırmanma hızı : 14.0 m/s (2,750 ft/min)

: 14.0 m/s (2,750 ft/min) Azami Güç/Ağırlık Oranı : 550 hp/tn

: 550 hp/tn Maksimum havada kalma süresi : 3 sa (3 h)

: 3 sa (3 h) Maksimum menzil : 561 km (303 nm)

: 561 km (303 nm) Ek yakıt tanklı menzil : 1000 km (540 nm)

: 1000 km (540 nm) Motor : 2 x LHTEC CTS800-4A

: 2 x LHTEC CTS800-4A Motor gücü : 2 x 1361 shp (2 x 1014 kW)

: 2 x 1361 shp (2 x 1014 kW) Uzunluk : 13.64 m

: 13.64 m Yükseklik : 3.96 m

: 3.96 m Ana rotor çapı : 11.90 m

: 11.90 m Boş Ağırlık : 2,900 kg (6,400 lb)

: 2,900 kg (6,400 lb) Mürettebat : 2

: 2 Azami kalkış ağırlığı : 5,000 kg (11,023 lb)

: 5,000 kg (11,023 lb) Azami silah yükü : 1,200 kg (2,600 lb)

: 1,200 kg (2,600 lb) Kanatlarda yer alan silah bölmeleri : 4 x 300 kg (4 x 661 lb)

: 4 x 300 kg (4 x 661 lb) Yakıt kapasitesi : 750 kg

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