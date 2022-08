Dünyanın en büyük fotoğraf makinesi üreticisi olarak Canon, uygun fiyatlı giriş seviyesi ekipmanlardan birinci sınıf profesyonel ürünlere kadar her tür kategorideki her tür fotoğrafçı için her tür fiyat noktasında kit üretiyor.

Japon şirketi Canon, onlarca yıldır görüntüleme alanında tartışmasız liderliğini korudu. Popüler üretici, hem yeni başlayanlar (amatörler) hem de profesyoneller için cihazlar sunuyor. Modern teknoloji, Canon’un rekabette birkaç adım önde olmasını sağlıyor ve ürünün makul maliyeti onu dünyanın en çok satan ürünlerinden biri yapıyor. Japon devinin kameraları dünyanın her yerinde kullanılıyor. Biz de bu yazımızda markanın en iyi kamerasını ele alıyoruz.

En İyi Canon Kamera

Canon EOS R5

Canon EOS R5, şimdiye kadar yapılmış en iyi kameralardan biridir. EOS R5, kamera teknolojisinin özüdür ve bugün kameraların neler yapabileceğini yeniden düşünmenizi sağlayacaktır. Canon’un amiral gemisi aynasız kamerası, güçlü Digic X görüntü işlemcili sansasyonel 45MP sensör ve olağanüstü ayrıntılı ve gerçeğe yakın fotoğraflar için yeni bir düşük geçiş filtresi gibi sınıfında lider bazı özellikleri bir araya getiriyor.

Hepsi bu değil. EOS-1D X Mark III ile aynı son teknoloji otofokus sistemine sahiptir ve fotoğrafçılık için 5,940 ve video için 4,500 akıllara durgunluk veren bir AF noktasına sahiptir. Derin öğrenme yapay zekası ve 5 eksenli görüntü sabitleyici ile bir araya gelen EOS R5, nesneleri benzersiz düzeyde doğruluk ve hassasiyetle tanıyabilir ve izleyebilir.

Hibrit atıcılar, konu video çekmeye geldiğinde EOS R5’in aynı derecede yetenekli olduğunu öğrenmekten memnun olacaklardır. 29,97 FPS’ye kadar kırpılmamış 8K ham videoyu yakalayabilir veya 120 FPS’ye kadar kare hızlarında 4K (4:2:2 10-bit) kaydedebilir. Üretilen videolar, filmlerini bir sonraki seviyeye taşımak isteyen film yapımcıları için mükemmel olan sinema kalitesindedir.

Canon EOS R5, mükemmel bir kameraya olabildiğince yakın. Kompakt bir aynasız fotoğraf makinesi gövdesi içinde profesyonel bir fotoğraf makinesi arıyorsanız ve bütçe sizin için bir sorun değilse daha fazla aramanıza gerek yok.

Neden Canon EOS R5 En İyisi?

EOS R5 birçok özelliğiyle ortalama kameralardan daha üstün. 45 megapiksel ana kamerası, 102400 ISO azami ışık duyarlılığı, 4320 x 30 fps ana kamera video kaydı, 20 fps yüksek çözünürlükte sürekli çekimi, 2100k ekran çözünürlüğü ve 3.2 inç ekran boyutu diğer kameraların karşısında güçlü bir rakip olarak durmasını sağlıyor ve bu da ona en iyi kamera olma özelliği veriyor.