Film dünyası uyarlama yapımları oldukça sevdi. Oyundan filme uyarlanan yapımlar, mangadan animeye uyarlanan yapımlar izleyicinin ilgisini çekiyor. Manga serisinden animeye uyarlanan Attack on Titan da bunlardan biri. Japon karanlık fantastik anime serisi şimdi de film oluyor. Heyecanla beklenen Attack On Titan: The Last Attack vizyon tarihi açıklandı. İşte detaylar…

Attack On Titan: The Last Attack Vizyon Tarihi Açıklandı!

Attack On Titan: The Last Attack anime severlerin en beğendiği yapımlardan biri. Bu sevilen seri şimdi de film oluyor. Uyarlama yapımların son derece ilgi çektiği bu dönemde Attack On Titan: The Last Attack filmi de en çok merak edilen işlerden biri oldu.

Attack On Titan: The Last Attack anime serisinin son sezonunun birinci ve ikinci bölümleri film olarak izleyiciye sunulacak. Söz konusu bölümler toplamda 145 dakikalık bir film olarak beyaz perdeye çıkacak. Film hakkında yapımcı şirketin yaptığı açıklamalara göre Attack On Titan: The Last Attack, Survey Corps ve Eren Jaeger’in hikayesini konu edinecek.

Bahse konu karakterlerin derinlemesine işleneceği film, gelişmiş görselliği ve 5.1 surround ses sistemi ile öne plana çıkacak. Yapılan açıklamaya göre Attack On Titan: The Last Attack tutkunlarının aşina olduğu ve sevdiği dizinin tema şarkıları film için yeniden düzenlenecek. Peki bu heyecanla beklenen yapım ne zaman yayınlanacak?

Attack On Titan: The Last Attack Ne Zaman Çıkacak?

Attack On Titan: The Last Attack filmi 8 Kasım 2024 tarihinde yayınlanacak. Yuichiro Hayashi’nin yönetmenliğini yaptığı bu yapımın beyaz perdede de oldukça ilgi çekmesi bekleniyor. Film 8 Kasım’da global çapta vizyona girecek.

Hayashi yaptığı açıklamada, dizinin sonunu sinemada deneyimleyecek olmanın bir hayli heyecan verici olduğunu aktardı. Yuichiro Hayashi final sezonunun yalnızca internetten izlemekle kalmayıp, bu keyfi bir de sinemada yaşamak ve yaşatmak istediklerini aktardı. Yayınlanan duyuru fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz:

Attack on Titan Hakkında

Attack on Titan manga serisinden aynı isim ile animeye uyarlanmış ve 2013 yılında izleyiciye sunulmuştu. 7 Nisan 2013 tarihinde ilk bölümü yayınlanan dizi, anime severler tarafından en sevilen fantastik serilerden biri oldu. 19 kasım 2023 tarihinde son bölümü yayınlanan dizi, geçtiğimiz yıl izleyiciye veda etti. Şimdi son bölümlerin film olarak vizyona gelecek olması anime dünyasını heyecanlandırdı.