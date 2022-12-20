Audi, 26 Ocak’ta duyurulacak olan Activepshere EV konseptini tanıttı

Audi’nin Activesphere adlı çok yönlü konsepti EV, şirketin 26 Ocak’taki İlerleme Kutlaması etkinliği sırasında tamamen ortaya çıkacak. Etkinliğin adı, Audi’nin “Teknoloji yoluyla ilerleme” sloganıyla uyumlu ve Activesphere, Audi’nin otomotiv endüstrisinin geleceğini göstermeyi amaçlayan dört konsept otomobilinden sadece biri.

Skyshpere roadster, Grandsphere grand tourer ve akıllı, kompakt bir şehir arabası olan Urbansphere’e sahibiz. Öte yandan Activesphere, partinin en çok yönlüsü olarak lanse ediliyor. Audi’ye göre bu araba, istediğiniz her şey olabilir.

Arazi de dahil olmak üzere her türlü yolun üstesinden gelebilir. Fragman bile, kabin içindeki kırmızı vurgulu LED’leri gösteren, masif cam panoramik tavan gibi görünen bir şeye takılı bir kayak setini gösteriyor. Teaser’ın belki de en ilgi çekici kısmı, geniş çamurlukların aksine kırpılmış orta kısım.

Umarım gelecek yılki etkinlik sırasında Audi’nin tüm konseptleri hakkında daha fazla şey öğreneceğiz ve Audi’nin bu konseptleri gerçeğe dönüştürme planlarını öğreneceğiz.

Bitirmeden Audi’nin bu araç consepti ile ilgili aktardıkları bazı cümleleri aşağıda görebilirsiniz.

Audi activesphere konsepti, en üst düzeyde özgürlük sağlar ve iddialı açık hava maceraları için mükemmel bir arkadaştır.

İster su sporları, kayak, golf veya zorlu dağ yolları olsun, activesphere konsepti tüm aktiviteler için en üst düzeyde değişkenlik sunar.

Konsept otomobil, olağanüstü zarafeti olağanüstü arazi performansıyla birleştirirken, iletişim teknolojisi otomobilin kendisinin ötesinde benzersiz bir deneyim yaratıyor.

Sphere ailesinin dört üyesi – skysphere, grandsphere, urbansphere ve activesphere – Audi’nin yarının premium mobilite vizyonunu sunuyor.

Konsept araçlar, yalnızca büyüleyici bir tasarımla değil, aynı zamanda elektrikli tahrik ve otonom sürüş olasılığı tasarımıyla da birleşiyor.