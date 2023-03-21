Audi, Giriş Seviyesi Bir Elektrikli Araç Yapıyor

CEO Markus Duesmann, Audi markasının 2025 yılına kadar 10’dan fazla yeni elektrikli araç modelini tanıtacağını söylüyor, üstelik bunlardan birisi de giriş seviyesi. Bu atak, Audi’nin 2026’dan sonra yalnızca elektrikli araç piyasaya sürme ve 2033’ten itibaren yanmalı araba üretimini durdurma planının bir parçası.

Duesmann, Audi’nin, Audi Q4 e-tron‘un altına oturacak yeni bir giriş seviyesi elektrikli araç modeli de dahil olmak üzere her temel segmente bir elektrikli araç getirmeyi hedeflediğini söylüyor. Bu, Audi A3 kapağına benzer boyutta bir araba olacak ve hatta yeni VW ID’ye bile benzeyebilir. Polo boyutunda olan 2all.

Audi’nin sonraki 10 modeli büyük olasılıkla Audi ve Porsche Premium Platform Electric mimarisi üzerine inşa edilecek Audi Q6 e-tron ve yerleşik Audi’nin Ingolstadt fabrikası ile başlayacak. O zaman A4 e-tron, A6 e-tron ve bir A8 e-tron olmasını bekliyoruz, sırası tam anlamıyla böyle olmayabilir.