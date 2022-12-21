Audi Hedeflerini Elektrikli Araçlar Üzerine Şekillendirdi

Audi, 2026 yılına kadar elektrikli araç üreten tüm küresel fabrikaları için iddialı planlarla yalnızca elektrikli otomobil üreticisine geçişini hızlandırıyor. O yıldan itibaren tüm yeni modeller yalnızca elektrikli olacak ve şirket 2023 yılına kadar elektrikli olmayan otomobillerin üretimini aşamalı olarak durduracak.

Audi, yeni fabrikalar inşa etmeye yatırım yapmak yerine, tüm üretim tesislerini yalnızca elektrikli otomobiller üretmekle kalmayıp aynı zamanda karbon nötr olacak şekilde dönüştürmek için dev bir girişimde bulundu. Şirket, sürdürülebilirlik gündemini ekonomik, ekolojik ve sosyal yönlere vurgu yaparak ilerletiyor.

Şirket, tüm çalışanlarını yeni yüksek teknoloji fabrikalarında çalışmak üzere yeniden eğitmek için 500 milyon Euro katkıda bulunuyor. Audi’nin Brüksel ve Böllinger Höfe’deki fabrikaları zaten elektrikli araç üretiyor, gelecek yıl ünlü Ingolstadt yakında çıkacak olan Audi Q6 e-tron’un üretimine başlayacak. 2029 yılına kadar tüm küresel fabrikaları, her biri en az bir model olmak üzere elektrikli arabalar yapıyor olacak.

Audi, dikey entegrasyonu ve üretim sadeleştirmesi ile Tesla‘yı takip ediyor aslında. Otomobillerinin tasarım ve üretim süreçlerini basitleştirmek için çok çaba sarf eden şirket, çözüm olarak lanse edilen aerodinamik araç tasarımıyla “giga-press” partisine katılacak gibi görünüyor. Audi, küresel üretim maliyetlerini 2033 yılına kadar yarıya indirmek istiyor ki bu çok büyük bir hedef.

Şirket, BT altyapısını tamamen elden geçirecek ve pahalı endüstriyel bilgisayarları, bireysel iş istasyonları yerine yalnızca yerel sunucuları kullanan Edge Cloud 4 Production ile değiştirecek. Malzeme kaynaklarından tasarruf etmek için diğer birçok araç arasında sanal montaj planlaması tanıtılacaktır.

Çevre programı, finansal programda iddialı – tüm üretim sahaları 2025 yılına kadar karbon nötr olacak. Su kaynakları yakından inceleniyor ve Audi’nin Meksika fabrikası şimdiden dünyanın tamamen atık susuz araçlar üreten ilk otomobil fabrikası. Audi, yenilenebilir enerjiye geçişin yanı sıra, kapsamlı PV kurulumları sayesinde sahada üretilen mümkün olduğunca fazla enerji ile enerji tüketimini de azaltacak.

Son olarak, çalışanların memnuniyetini ve bağlılığını artırmak için daha çekici mola odaları ve esnek çalışma saatleri ile çalışanlar için ortam da tamamen elden geçirilecektir. Ingolstadt aslında ilk 360 fabrika olacak ve Audi’nin küresel üretiminin geri kalanının takip etmesi için bir plan görevi görecek.