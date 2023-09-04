Audi üç ekranlı Q6 E-tron’un iç mekanını tanıttı

Audi, Q6 E-tron‘u yavaş yavaş tüm dünyaya tanıtıyor. Bugünkü haberimiz ise en önemlilerinden biri – Q6 E-tron‘un yüksek teknoloji içeren iç mekana ilk bakışımız.

Q6 E-tron, Q4 E-tron ve Q8 E-tron arasında yer alacak ve Porsche ile birlikte geliştirilen PPE (Premium Platform Electric) platformu ve E3 mimarisi üzerine inşa edilen ilk E-tron olacak.

İç mekan bir Audi’den bekleyebileceğiniz kadar kaliteli ve yüksek teknolojili. Ön tarafta, hem sürücü hem de yolcu için ekranların bir kombinasyonu olan “dijital sahne” var. Bu artık elektrikli otomobillerin vazgeçilmesi haline geldi desek yalan olmaz.

Sürücü, iki OLED paneli kapsayan MMI panoramik ekrana sahiptir – 11,9 inç Audi sanal kokpit ve merkezdeki 14,5 inç MMI dokunmatik ekran yer alıyor.

Ön yolcu, gizlilik için orta ekranın köşesinin altına yerleştirilmiş ayrı bir 10,9 inç ekrana sahip. Bu, sürücünün dikkatini dağıtmadığı ve yolcuya doğru açılı olduğu anlamına geliyor.

Q6 E-tron ayrıca sürücüye hız, trafik işaretleri ve navigasyon gibi bilgileri eğik bir görüntü düzleminde yansıtan bir AR (Arttırılmış Gerçeklik) baş üstü ekranı ile yapılandırılabilir.

Aracınızı tasarlarken Elmas dikişli Nappa deri, huş ağacı kaplama ve fırçalanmış alüminyum gibi iç mekan malzemelerinin yanı sıra Dinamica mikrofiber, Elastik Melanj kumaş ve Econyl gibi sürdürülebilir malzemeler arasından seçim yapabilirsiniz.

PPE platformu sayesinde insanlar ve eşyaları için daha fazla yer var. Orta tünel yok, bu da arkada daha fazla diz mesafesi sağlıyor. Kabin çevresinde saklama bölmeleri var. Orta konsolda iki bardak tutucu, bir kablosuz şarj tepsisi ve iki şarj portu yer alıyor.

Bagaj 526 litre alana sahip ve bu alan arka koltuklar katlandığında 1.529 litreye çıkabiliyor.

Son olarak, Audi’nin kendi kendine öğrenen yeni sesli asistanı “Hey Audi” denilerek çağrılabilecek. (Tanıdık geldi mi? – Hey Siri..) Asistan, gösterge panelinde ve artırılmış gerçeklik baş üstü ekranında dinamik bir avatar olarak gösterilecek.