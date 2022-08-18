Auto Clicker Nedir? Nasıl Kullanılır?

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle beraber bilgisayarlar hayatımızın vazgeçilmez bir parçası oldu. Hal böyle olunca insanlar hem eğlence hem de işlerimizde bizlere yardımcı oluyor. Bugün sizlere bilgisayar kullanıcılarının aşina olduğu ama iyi bilmediği Auto Click hakkında bilgi vereceğiz.

İnsanlar bilgisayarlarda oyun oynarken veya bir işle uğraşırken birden fazla yere tıklaması gerekiyor. Bu işlem çok yorucudur ancak Auto Click uygulaması ile bunu kolay bir hale getirebilirsiniz. İnternet üzerinde birçok yazılım bulunuyor. Bu yazılımlar insan hayatını oldukça kolay hale getiriyor. Özellikle Auto Click uygulaması birçok insanın hayatını kurtarıyor.

Speed Auto Clicker yazılımı, adından da anlaşılacağı üzere kullanıcılarına yüksek hızda otomatik tıklama hizmeti sunuyor. Birçok yazılım olmasına rağmen Speed Auto Clicker bu yazımlar arasında en güvenilir ve en çok tercih edilenedir.

Speed Auto Click Nedir?

Speed Auto Clicker, kullanıcılarına yüksek hızda otomatik tıklama hizmeti veren bir yazılımdır. Bu uygulama tamamen ücretsizdir ve diğer yazılımlar tarafından tespit edilmez. Bu uygulamayı tamamen kendinize göre kişiselleştirebilirsiniz. Tıklamanın sıklığını ve sınırını dilediğiniz gibi arttırarak belirleyeceğiniz kısayol tuşu ile Speed Auto Clicker yazılımını başlatabilirsiniz.

Speed Auto Click Nasıl Kullanılır?

Bu uygulamayı kullanırken dikkat etmeniz gereken üç önemli husus vardır. Bunlardan ilki, speed auto click’i aktif eden tuş atamasıdır. İkincisi, tıklama sayısı, yazılımın saniyede yapmasını istediğiniz tıklama sayısıdır. Sonuncusu ise Tıklama sınırı ise Speed Auto Clicker yazılımının toplamda yapmasını istediğiniz tıklama sayısıdır. Tüm bu seçenekli istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

Speed Auto Clicker Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Yazılımı dilediğiniz kısayol tuşu ile başlatabilirsiniz.

Speed Auto Clicker yazılımının bir ya da birden fazla uygulamada çalışmasını seçebilirsiniz.

Üçüncü taraf diğer yazılımlar, Speed Auto Clicker yazılımını tespit edemez.

Yazılımın nasıl ve ne zaman çalışacağını seçebilirsiniz.

Saniye başına tıklama sayısını dilediğiniz oranda belirleyebilirsiniz.

Toplam tıklama sayısını dilediğiniz oranda belirleyebilirsiniz.

Speed Auto Clicker ücretsizdir ve bilinen bir güvenlik sorunu yoktur.

Cookie Clickers, Minecraft, Runescape, Adventure Capitalist, ARK: Survival Evolved gibi pek çok oyunu destekler.

Speed Auto Clicker Güvenli Midir?

Bir yazılım olduğu için herhangi bir güvenlik garantisi verilmiyor ancak şu ana kadar kullanan kişiler tarafından hiçbir şikayet almamıştır. Sizlere tavsiyemiz, ilk olarak bu yazılımı iyice gözlemleyin ve daha sonra yüklemek isteyip, istemediğinize karar verin.

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