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Avatar Frontiers of Pandora İnceleme Puanları ve Yorumları Belli Oldu

2023 yılının merakla beklenen oyunlarından Avatar Frontiers of Pandora inceleme puanları ve yorumları belli oldu. Oyun, eleştirmenlerden ortalama not aldı.

Emine Emre

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Avatar Frontiers of Pandora İnceleme Puanları ve Yorumları
Avatar Frontiers of Pandora İnceleme Puanları ve Yorumları

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Massive Entertainment, Ubisoft ve FoxNext tarafından geliştirilen ve Ubisoft tarafından yarın (7 Aralık 2023) itibariyle yayınlanacak olan Avatar Frontiers of Pandora inceleme puanları ve yorumları gelmeye başladı. Çizgisel aksiyon macera nişancı oyunu Avatar: Frontiers of Pandora, çok oyunculu olması ile de dikkat çekiyor. Oyun için gelen puanlar ortalama seviyede iken, eleştirmenlerin yorumlarının da bu yönde olduğunu belirtmekte yarar var. Cepkolik okurları ile birlikte detaylara göz atalım.

Avatar Frontiers of Pandora İnceleme Puanları ve Yorumları Belli Oldu

PlayStation 5, Xbox X ve S Serisi, Amazon Luna ve Microsoft Windows (PC) için yayımlanacak olan Avatar: Frontiers of Pandora için verilen puanlar şu şekilde:

  • VGC — 4/5
  • Video Gamer — 80/100
  • TheGamer — 4/5
  • Game Informer — 78/100
  • Gamesradar — 3.5/5
  • PC GamesN — 60/100
  • Destructoid — 9/10
  • GamingBolt — 8/10
  • Gamespot — 8/10
  • IGN — 7/10
  • Game Rant — 50/100
  • Shacknews — 50/100
  • Checkpoint Gaming — 45/100
  • Metacritic — PC 74/100
  • Opencritic — 71/100

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Avatar Frontiers of Pandora Yorumları

Avatar: Frontiers of Pandora için verilen puanlardan da görüleceği üzere, oyunun eleştirmenlerce son derece farklı değerlendirildiği aşikar. Oyuna 100 üzerinden 90 puan veren oyun medyası paydaşları olduğu gibi, 50 ve altında puana layık gören oyun medyası aktörleri de var. Gelelim Avatar: Frontiers of Pandora hakkındaki yorumlara. Oyun hakkındaki yorumlar kısaca şu şekilde:

“Eğer Avatar’dan ayrılıp Pandora’ya benzer bir dünyanın gerçekten var olmasını diliyorsanız işte buradasınız. Bu o dünya. Pandora’yı görmek bir şeydir, ancak devasa ağaç tepelerine tırmanmak, yüzen dağların üzerinde bir İkran’la uçmak ve geniş açık ovalarını bir Direhorse’un sırtında geçmek gerçekten özel bir şeydir. Bu, Avatar’ın şimdiye kadarki en iyi versiyonudur.” — Destructoid — 9/10

Avatar: Frontiers of Pandora, açık dünya yorgunluğundan muzdarip olanlar için olmayabilir; ancak sağlam oynanış ve hikaye anlatımıyla hayranlara sürükleyici bir deneyim sunuyor.” — GamingBolt — 8/10

“Avatar: Frontiers of Pandora’nın sıkıcı hikayesinin ötesine bakın ve Na’vi geleneklerinde ve nefes kesen ekosistemlerinde gösteri ve özgürlüğün gizlendiğini göreceksiniz.” — Video Gamer — 80/100

“Avatar: Frontiers of Pandora size Na’vi’lerin gücünü ve dayanıklılığını verir, ancak ana dünyalarının tutarlılığını ve derinliğini vermez. Hikaye anlatımının her parçasını isteyen hevesli bir hayran değilseniz, Ubisoft’un en yeni açık dünyası size sıkıcı gelebilir.” — PC GamesN — 60/100

“Avatar: Frontiers of Pandora büyük bir yanlış adım ve Ubisoft’un bir süredir kaçırdığı en büyük fırsat gibi görünüyor. Pandora’nın fantastik ve görkemli manzaraları ve ilgi çekici avlar bile dünyaya sunulan kusurlu, optimize edilmemiş ürünü iyileştiremez. İki uyarlama var ve öyle görünüyor ki Ubisoft, Pandora’nın bu yolculuğunu doğru bir şekilde yapamıyor.” — Checkpoint Gaming — 45/100

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Emine Emre
Emine Emre
Emine ben. Anadolu Üniversitesi İstatistik Bölümü (örgün öğretim/lisans) mezunuyum. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Yönetimi (ön lisans) okudum. İki üniversiteden de 2013 yılında mezun oldum. Çeşitli kurumlarda tam zamanlı olarak çalıştım. Oyun sektörü ve finans sektöründe deneyim sahibiyim.

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