Avatar Frontiers of Pandora Oyunundan Yeni Görsel!

Günümüzün en büyük kurgu evrenlerinden biri olan Avatar geçtiğimiz aylarda çıkardığı serinin 2. filminde bizlere adeta görsel şölen yaşatmışlardı. Aynı performansı oyun dünyasında pek gösteremeyen şirket yeni oyunu ile adından söz ettirmek istiyor. Bugünkü yazımızın konusu Avatar Frontiers of Pandora oyunundan gelen görsellere göz atacağız.

Oyunun bilinen kısaca konusunu sizlere özetleyelim: Oyuncular oyun içinde bir avatar rolünde Pandora’nın daha önce hiç görülmemiş bir bölgesi olan Batı Sınırı boyunca bir yolculuğa çıkacaktır. Bunun yanında filmde gördüğümüz çoğu yaratık ve senaryolar oyun içinde de bulunacak.

Oyunun çıkış tarihi hakkında şu an şirket tarafından henüz tam bir açıklama gelmiş değil. Fakat çıkacak oyun hakkında oldukça detaylı bir çalışma sürdürdüklerini ifade ederek film gibi bir oyun çıkaracaklarını tahmin ediyoruz.

Bunun yanında çıkacak olan oyun Microsoft Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Amazon Luna ve Google Stadia’da platformunda oyuncular ile buluşacak.