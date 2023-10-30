Avatar Frontiers of Pandora Sistem Gereksinimleri Belli Oldu

Avatar film serisine dayanan ve uzun süredir geliştirilen Avatar: Frontiers of Pandora için geri sayıma geçildi. Aralık ayının ilk haftasında Ubisoft tarafından; PlayStation 5, Xbox X ve S Serisi, Amazon Luna ile Microsoft Windows (PC) için piyasaya sürülecek olan oyun için detaylı bilgiler de oyun kamuoyu ile paylaşılmaya devam ediliyor. Bu kapsamda Avatar Frontiers of Pandora sistem gereksinimleri de duyuruldu. Gamerlar, açıklama sonrasında hayal kırıklığına uğradı, zira oyun için gerekli donanım son derece yüksek.

Avatar Frontiers of Pandora Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Massive Entertainment ve Ubisoft tarafından geliştirilen Avatar: Frontiers of Pandora; James Cameron’ın Avatar film serisine dayanacak. Açık dünya, birinci şahıs, aksiyon macera oyunu Avatar: Frontiers of Pandora için belirtilen sistem gereksinimleri şu şekilde:

1080p Yüksek Ayarlarda 60FPS için

RTX 3060 Ti | RX 6700 XT

Ryzen 5 5600X | Intel i5 11600k

16 GB Ram

(FSR2 Quality modu açık)

Oyunun sistem gereksinimi detaylarını aşağıdaki görselden inceleyebilirsiniz:

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Avatar Frontiers of Pandora Oyuncu Yorumları

Uzun süredir Avatar: Frontiers of Pandora’nın piyasaya çıkmasını bekleyen oyuncular, açıklanan sistem gereksinimleri sonrasında adeta dumura uğradı. PC oyuncularının yapımın sistem gereksinimleri sonrasında şahsi sosyal medya hesaplarından verdiği tepkilerin ve yorumların bazıları şu şekilde oldu:

“Fsr2 açık nasıl 1080p oluyor bu suyu çıkmaya başladı upscale olayının artık. Biz ne güzel 1080ni 2K upscale edeceğiz veya yüksek FPS diye sevinirken adamlar ne hale getirdi.”

“Fsr dls hep güveniyorlar şaka gibi. Umarım optimizasyon sorunu olmaz.”

“DLSS e güvenip optimizasyonla uğraşmıyorlar artık herhalde. 1030 ile oynayalım demiyoruz da 3060ti ne kardeşim? Bu gidişle oyun oynayamayacağız herhalde. Hayır bunları kim sağlayabilecek onu da anlamıyorum.”

“Bu gereksinimler şaka sanırım… Dlss ile Fsr firmaları iyice tembelleştirdi. Oyuncular için avantajlı olması gereken teknolojiler oysa…”

“Firmalar optimizasyon yapmamak üzerine anlaştı mı nedir? Böyle bir anlaşma var da bizim mi haberimiz yok? Sistem gereksinimlerine dlss/fsr eklemek kadar saçma bir şey yok, sıkmaya başladı artık.”

“Avatar Frontiers of Pandora sistem gereksinimleri abartı bence… En nihayetinde Far Cry yamalı hali gelecek olan, bu kadar gereksinim saçma bana göre. Biraz optimizasyona yönelmeyi deneseler fena olmaz.”