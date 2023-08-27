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Avatar: Frontiers of Pandora Tanıtım Fragmanı Yayınlandı!

Frontiers of Pandora, 7 Aralık’ta Xbox Series X/S, PS5, PC ve Amazon Luna platformlarında çıkış yapacak. Ayrıca Ubisoft Plus için de ilk gün Xbox ve PC’de yayınlanacak. Oyunun standart sürümü 1,199 TL, Gold sürümü 1,899 TL ve Ultimate sürümü ise 2,199 TL gibi bir fiyattan satışa sunulacak.

Mustafa

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Avatar Frontiers of Pandora

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Günümüzün en büyük kurgu evrenlerinden birine sahip olan Avatar çıkardığı filmler ile izleyicilerinin gönlüne taht kurmuştu. Fakat oyun dünyası için aynı şeyi söylemek biraz güç. Bugünkü yazımızda sizlere Avatar: Frontiers of Pandora tanıtım fragmanına göz atacağız.

İlk olarak oyunun konusuna gelecek olursak; Pandora’nın daha önce hiç görülmemiş Batı Sınırı’nda geçen bir birinci şahıs aksiyon macera oyunu olarak karşımıza çıkacak.

Ekstra olarak izlediğimiz film serilerinde yer almayan farklı bir mekanda geçeceğini belirtmek isteriz.

Son olarak oyunun çıkış tarihi hakkında açıklama yapan şirket Frontiers of Pandora, 7 Aralık’ta Xbox Series X/S, PS5, PC ve Amazon Luna platformlarında çıkış yapacak. Ayrıca Ubisoft Plus için de ilk gün Xbox ve PC’de yayınlanacak. Oyunun standart sürümü 1,199 TL, Gold sürümü 1,899 TL ve Ultimate sürümü ise 2,199 TL gibi bir fiyattan satışa sunulacak.

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Mustafa
Mustafa
Teknoloji ve oyun dünyasında olan gelişmeleri takip edip sizlerle paylaşıyorum. Ayrıca reklam sektöründe bulunmaktayım. Unutmadan daima teknolojiyi takip et :)

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