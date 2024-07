Ana Sayfa » Oyun Avatar: Frontiers Of Pandora Ücretsiz Deneme Sürümü Açıldı Oyun Avatar: Frontiers Of Pandora Ücretsiz Deneme Sürümü Açıldı Emine Emre 1 Görüntüleme

Bir Ubisoft oyunu olan Avatar: Frontiers Of Pandora kısa bir süre için ücretsiz oldu. Açık dünya – aksiyon oyunu olan Avatar: Frontiers Of Pandora 2023 yılına damga vuran oyunlardan biri olmuştu. Şimdi ise oyunun deneme sürümü kısa süre için bedava oldu. Avatar: Frontiers Of Pandora ücretsiz deneme sürümü açıldı. İşte detaylar…

Avatar: Frontiers Of Pandora Ücretsiz Deneme Sürümü Açıldı

Avatar: Frontiers Of Pandora; Massive Entertainment, Ubisoft Düsseldorf, Ubisoft Shanghai, FoxNext ve Massive Entertainment AB tarafından geliştirilen ve Ubisoft tarafından yayınlanan açık dünya oyunu. Aksiyon macera oyunları arasında en sevilen yapımlardan biri olan Avatar: Frontiers Of Pandora denemeyen oyuncu kalmasın diye kısa bir süre için ücretsiz sunuluyor.

Konsol oyuncuları için gerçekleştirilen bu kampanya kapsamında Avatar Frontiers Of Pandora oyunu 5 saatlik bir deneme süresi hediye ediliyor. Böylece konsol oyuncuları bu oyunu deneyimleyerek satın alabilecek. Oyunun deneme sürümü 28 Temmuz’a kadar ücretsiz bir şekilde erişime açık olacak.

Avatar Frontiers Of Pandora ücreti Steam’de 56 dolar seviyelerinde. Etiket fiyatı yüksek olması sebebiyle oyunu satın almayı erteleyenler ve önce bir deneyip sonra alırım diyenler için bu kampanya muhteşem bir fırsat. Kampanya kapsamında oyunun ilk 5 saati ücretsiz; bir başka deyişle oyunun ilk görevi olan The Aranahe Clan’a kadar bedava deneyimleyebilmek mümkün.

Deneme Sürümü 28 Temmuz’a Kadar Ücretsiz!

Oyunun bedava deneme sürümü 16 Temmuz ile 28 Temmuz tarihleri arasında açık olacak ve PlayStation 5 ile Xbox konsollarında oynanabilecek. Ubisoft’un açıklamasına göre bu kampanya PC oyuncuları için geçerli değil. PC oyuncuları da kendilerine yönelik bir kampanya yapılmadığı için tepkili diyebiliriz.

Söz konusu oyunun deneme sürümü için oyuncunun, 80 – 90 GB büyüklüğünde indirme yapması yararına olacaktır; oyunun ilk görevine kadar da diyebiliriz. Eğer bu zamana kadar deneyimlediğiniz oyundan keyif alırsanız ve oyunu satın almaya karar verirseniz indirimli fiyattan yararlanabilirsiniz.

Frontiers of Pandora oyuncuların keyifle oynadığı birinci şahıs nişancı oyunlarından biri ve ilk piyasaya sunulma tarihi de 7 Aralık 2023. Far Cry serisindeki açık dünya tekniklerine benzer bir yapıya sahip ve bu oyunun Ubisoft’un ekonomik bunalımdan kurtulmasına yardımcı olması bekleniyor. Avatar Frontiers of Pandora’da oyuncu; karakol kurtarma, pilot kurtarma gibi görevleri yerine getirecekler.