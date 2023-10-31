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Avatar: Frontiers Of Pandora Yeni Oynanış Videosu Yayınladı!

Avatar: Frontiers of Pandora için belirlenen çıkış tarihi 7 Aralık 2023 tarihinde çıkış yapmasını planlamakta. Oyun PC ile birlikte yalnızca Xbox Series X/S ve PlayStation 5 platformlarında çıkış yapacak.

Mustafa

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Avatar Frontiers Of Pandora

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Uzun zamandır çıkması beklenen Avatar: Frontiers Of Pandora halen oyun yapımı devam etmekte. Yapımcı şirket oyun üzerinde oldukça fazla çalışma sürdürdüklerini ifade ederek diğer Avatar oyunlarından daha güzel bir yapım ortaya koymaya çalıştıklarını ifade etti. Bugünkü yazımızda sizlere Avatar: Frontiers Of Pandora yeni oynanış videosuna göz atacağız.

Oyunun konusu tam bilinmemekle birlikte, oyunculara kendi Na’vi karakterlerini yaratma imkanı sağlayacak. Filmlerde gördüğümüz dünyadan daha fazlasını barındıracak oyunda Avatar evrenine has birçok yaratık da oyuncuların karşısına çıkacak.

Oynanış ve grafik konusuna gelecek olursak diğer avatar oyunlarından daha üst bir seviyede olduğunu gözlüyoruz. Birinci şahıs modunda oynanacak olan oyun hem tek oyunculu ve multiplayer modu da yer alması planlanmakta.

Son olarak şirket yaptığı açıklamada Avatar: Frontiers of Pandora için belirlenen çıkış tarihi 7 Aralık 2023 tarihinde çıkış yapmasını planlamakta. Oyun PC ile birlikte yalnızca Xbox Series X/S ve PlayStation 5 platformlarında çıkış yapacak.

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Mustafa
Mustafa
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