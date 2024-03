2005 yapımı, bir Nickelodeon içeriği olan ve dünya çapında en çok sevilen animasyon serilerinden biri olan Avatar: The Last Airbender’ın dizi uyarlaması bilindiği üzere Netflix tarafından çekildi. Animasyonla aynı ada sahip olan dizi Şubat ayında izleyici ile buluştu. Dizi hakkındaki yorumlardan detaylı bir şekilde bahsedeceğiz ancak öncelikle yapım hakkında en çok merak edilen Avatar: The Last Airbender 2. sezon gelecek mi sorusunun cevabına bakalım…

Avatar: The Last Airbender 2. Sezon Gelecek mi?

2024’ün en çok konuşulan yapımlarından biri olan Avatar: The Last Airbender, bilindiği üzere Netflix tarafından 22 Şubat’ta yayınlandı. 2005 yılında aynı adla yayınlanan animasyon serisinin bir uyarlaması olarak izleyiciye sunulan dizi, hem Avatar: The Last Airbender hayranları ve pek çok dizi sever tarafından merakla bekleniyordu. 22 Şubat’ta izleyicinin karşısına çıkan dizi bazıları tarafından çok beğenilse de bazı izleyenler tarafından da beğenilmedi.

Eski animasyon hayranları ve eleştirmenler tarafından iyi not almayan yapım, sevilip sevilmemesinden bağımsız olarak çok fazla izlendi. Diziyi sevmeyenler olsa da izleyici puanı yüzde 85 seviyesinde gerçekleşti, yani seven kısım da az değil. İzlenme sayısı rekor rakamlara ulaşan dizinin ikinci ve üçüncü sezonlarının çekilip çekilmeyeceği merakla bekleniyordu ki Netflix’den açıklama geldi. Şirketin yaptığı açıklamaya göre Netflix’in son dönemde izlenme sayısı en çok olan dizilerinden biri olan Avatar: The Last Airbender 2. sezonu gelecek.

Avatar: The Last Airbender’ın gördüğü yoğun ilgi gelecek sezonların önünü açmış oldu ve ikinci sezonun izleyiciye sunulacağı kesinleşti. Aslında dizi hakkında Netflix’in verdiği haber bununla da kalmadı ve 3. sezon için de onay verdi. Avatar: The Last Airbender sevenler için oldukça güzel gelişmeler oldu diyebiliriz.

Avatar: The Last Airbender 3 Sezon Olacak

Avatar: The Last Airbender orijinal yapımı gibi bahse konu uyarlama dizisi de 3 sezon olarak tasarlanmış durumda. Netflix ikinci ve üçüncü sezonlara onay verirken, 3. sezonun aynı zamanda son sezon olacağını da belirtti. 3.sezon ile final yapacak olan dizi Avatar: The Last Airbender orijinal yapımına bağlı kalacağı da belli oldu.

Avatar: The Last Airbender ikinci ve üçüncü sezon çekim hazırlıkları şimdiden başladı bile. Dizinin her iki sezonunun da üst üste çekilmesi planlanıyor. Yayınlanma zamanları belirlenen tarihlerde yapılacak ancak çekim için sezonlar arasında bekleme olmayacak. Dizideki karakterleri canlandıran genç oyuncular büyümeden tüm bölümlerin çekilmesi planlanıyor.

Avatar: The Last Airbender Dizisi Hakkında

Orijinal Avatar: The Last Airbender 2005 ile 2008 yılları arasında yayınlanan bir animasyon TV dizisidir; toplamda 3 sezon sürmüştür. Netflix bahse konu animasyonun canlı bir uyarlamasını, fantastik bir dizi şeklinde izleyicisine sunmuştur. Uyarlama dizi Avatar: The Last Airbender’ın hayat bulacağı 2018 Eylül ayında duyurulmuş olup 2024 Şubat ayında da yayınlanmıştır. Dizinin sezonları 8 bölümden oluşmaktadır. Albert Kim tarafından yönetilen dizinin oyuncu kadrosu; Gordon Cormier, Kiawentiio, Ian Ousley, Paul Sun-Hyung Lee, Dallas Liu, Daniel Dae Kim ve Ken Leung şeklindedir.