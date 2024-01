Avatar the Last Airbender Dizisi Yeni Fragmanı Geldi, 22 Şubat 2024 İtibariyle Yayımda!

Hayranlarının uzunca süredir bekledikleri Avatar the Last Airbender (Avatar: Son Havabükücü) dizisi için yeni bir fragman geldi. 2 dakika 17 saniyelik fragman, Netflix’in bütün sosyal medya hesapları tarfından yayımlandı. 23 Ocak itibariyle yayıma alınan tanıtım videosu, kısa sürede toplamda milyonlarca kez izlendi. Sosyal mecralarda hakkında binlerce yorum yapılan Avatar the Last Airbender dizisi için detaylara ve yayımlanan fragmana Cepkolik okurları ile birlikte göz atalım.

Avatar the Last Airbender Dizisi Yeni Fragmanı Geldi! Dizi 22 Şubat 2024’te Netflix’te!

Avatar tutkunları başta olmak üzere milyonlarca seyircinin özellikle 2023 yılından bu yana çıkışını dört gözle bekledikleri Live-action Avatar the Last Airbender dizisi için son düzlüğe girildi. Ekranlara gelmesine 1 aydan kısa bir süre kalan Avatar the Last Airbender dizisi için bu hafta yeni bir tanıtım videosu dolaşıma girdi. 2 dakikayı aşan detaylı bir tanıtım videosu olan bu fragman, kısa sürede büyük ilgi topladı. İşte Netflix’in yayımladığı o video:

It's finally here. Here's your trailer for AVATAR: THE LAST AIRBENDER!



Coming to Netflix 22 Feb. pic.twitter.com/X3DnvYn0vQ — Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) January 23, 2024

Twitter (X) ve Youtube başta olmak üzere sosyal medyada toplamda milyonlarca kez izlenen tanıtım videosuna dair yorumlar genel olarak pozitif oldu, ancak diziye dair bazı eleştiriler de yapılmadı değil. Örneğin, dizinin oyuncu seçimlerine dair bazı hayranlar hoşnutsuzluğunu ifade etti.

Avatar the Last Airbender Dizisi İçin Yorumlar

Yayımlanması için geri sayıma geçilen dizinin son çıkan fragmanına dair izleyiciler tarafından sosyal medyada yapılan yorumlardan bir kaçına göz atmak gerekirse:

“Oyuncu seçimini beğendiğimi söyleyemem açıkçası. Animasyonun 3. Sezonunda tiyatroya gittikleri bir bölüm vardı, Sokka oradaki tiyatrocuya daha çok benziyor.”

“Beklediğim 2 diziden birisi bu. Avatar dizisi ve Harry Potter dizisi haricinde 2024 yılında beklediğim bir yapım yok açıkçası. Bunun çıkması için sabırsızlanıyorum. Sanırım 3 sezon olacak, bu konuda bir resmi açıklama yok ama…”

“Şu live action işine bir son vermelerini dilerim. Avatar gibi zaten milyonlarca kitlesi olan bir işte bile buna tevessül etmeleri bende “markayı daha fazla sağmak istemek” duygusu uyandırıyor yalnızca.”

“Yapım kaliteli ama oyuncu seçimlerini beğenmedim. Buna ek olarak ben de live action olmasını istemezdim. Buna rağmen Avatar dizisi elbette kaçmaz. Bir sezon şans veririm, sararsa devam ederim, sarmazsa ilk sezondan sonra izlemem.”

Avatar: Son Havabükücü Dizisi Oyuncu Kadrosu 2024!

Avatar the Last Airbender ne zaman çıkacak sorusunun ve fragmanının akabinde oyuncu kadrosu kimlerden oluşuyor sorusu da yanıt buldu. Avatar: Son Havabükücü oyuncu kadrosu şu isimlerden oluşuyor: