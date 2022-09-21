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Avatar Yapımcısı Super/Natural’da Harikalar Yaratıyor!

Cameron'ın baş yapımcılığını üstlendiği Super/Natural, izleyicileri dünyanın olağanüstü yaratıklarının zihinlerine götürüyor. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler sayesinde, dizi şimdiye kadar kaydedilmiş en büyüleyici görüntülerden bazılarını sergiliyor.

Ayşen Sıla

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James Cameron, mümkün olanın ötesine geçmeye çabalıyor. Akademi Ödüllü film yapımcısı, The Terminator serisi ve Aliens’teki ilk çalışmalarıyla kısa sürede bir vizyoner oldu. Cameron’ın Avatar’ı, tüm zamanların en çok hasılat yapan filmi olma yolunda 3D teknolojisini kullanmasıyla dünyanın gözlerini kamaştırdı ve bu unvanı bugün de elinde tutuyor.

Son 40 yılın en önemli film yapımcılarından biri olmasına rağmen, Cameron özünde bir kaşif ve dünyaya olan hayranlığı yeni National Geographic dizisi Super/Natural’da sergileniyor.

Cameron’ın baş yapımcılığını üstlendiği Super/Natural, izleyicileri dünyanın olağanüstü yaratıklarının zihinlerine götürüyor. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler sayesinde, dizi şimdiye kadar kaydedilmiş en büyüleyici görüntülerden bazılarını sergiliyor.

james-cameron

Cameron: “Super/Natural, dizinin yaratıcıları olarak bizim için önemliydi. Bir tarzımız olsun istedik. Buna bir öznellik kazandırmak istedik. Sizi bu hayvanların zihinlerine ve gözlerinin arkasına alıp hayata nasıl baktıklarını görmek istedik.

Getirdikleri olağanüstü duyular ve kullandıkları stratejiler. Bizim kadar zeki değiller ama bazı durumlarda bu inanılmaz stratejileri, bu ittifakları, bu davranış biçimlerini geliştirmek için milyonlarca yıl geçirdiler. Bunların çoğu yeni bilimdir.” dedi.

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