James Cameron imzalı, sektöre damgasını vurmuş yapımlardan biri olan avatar serisinin üçüncü filmi geliyor. Avatar yeni filmi çıkış tarihi ve tam ismi belli oldu. Avatar: Fire and Ash olarak vizyona girecek olan serinin üçüncü filminin, tıpkı diğerleri gibi gişe rekorları kırması bekleniyor. En sevilen efsanevi bilim kurgu serilerinden biri olan Avatar’ın yeni filmi hakkında gelen açıklamalar içeriğimizde.

Avatar Yeni Filmi Çıkış Tarihi ve Tam İsmi Belli Oldu!

Destansı bilim kurgu serisi olan Avatar her filminde yüksek beğeni toplamayı aşardı. 2022 yılında izleyici ile buluşan serisinin ikinci filmi Avatar: The Way of Water aslında bazı izleyici ve eleştirmenlerden ortanın üstü derecesine layık görülmüştü ancak film kendi standartları çerçevesinde kalmayı başarmıştı. Avatar: The Way of Water, 460 milyon dolar bütçe ile çekilmiş bununla birlikte küresel çapta 2,30 milyar dolarlık bir gişe yapmıştı.

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Avatar serisinin başarısı yadsınamaz bir gerçek ve yeni filmden de yine büyük bir beklenti bulunuyor. Filmin tam adı Avatar: Fire and Ash olarak açıklandı ve vizyona çıkış tarihi ise 19 Aralık 2025 olarak deklare edildi. Bahse konu film 2023 yılından beri heyecanla bekleniyor çünkü James Cameron 2023 yılında serinin üçüncü filminin kesinlikle çekileceğini ve Disney ile 20 yıllık bir anlaşma imzalandığını belirtmişti. Avatar’ın sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşıma aşağıdan bakabilirsiniz:

Just announced at #D23, our title for the next Avatar film:



Avatar: Fire and Ash. Get ready to journey back to Pandora, in theaters December 19, 2025. pic.twitter.com/gZkCCsTl9x — Avatar (@officialavatar) August 10, 2024

James Cameron’un açıklamalarından anlaşılan bu destansı bilim kurgu serisi beşleme şeklinde sonlanacak ve son film ise 2031 yılında izleyiciye sunulacak. 2031’de gelmesi beklenen filminse serinin son yapım olacağı düşünülmekte.

Avatar: Fire and Ash 2025’te Geliyor!

Hali hazırda filmle alakalı isim ve çıkış tarihinden başka, fazla bir detay bilinmiyor. Bilinen bir diğer ayrıntı ise Avatar’ın yeni filmi yeni bir Na’vi klanını işleyecek. Navi klanı, Pandaora’da volkanik bir alanda yaşamakta.

Bahse konu bilgilerin gün yüzüne çıkması, bilindiği üzere oldukça uzun bir zaman aldı. Yani yeni ayrıntıları gelmesi de oldukça uzun sürebilir. Avatar: Fire and Ash çıkasıya dek izleyici merak ve heyecan duygularını yoğun yaşayacağa benziyor denilebilir.