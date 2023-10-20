Aylık bazda düzenli olarak kamuoyuna deklare edilen Avrupa kıtasında en çok satılan oyunlar ve en çok satılan konsollar geride bıraktığımız ay için de duyuruldu. Eylül ayında Avrupa’da en çok satan oyunlar ve konsollar listesinin ilk sıralarında PlayStation 5 ve EA Sports FC 24 yer aldı. Aldığı yoğun eleştirilere rağmen listenin ilk sırasına kurulan EA Sports FC 24, futbol oyuncularının halen EA oyunlarına olan bağlılığını da bir kez daha gözler önüne serdi.

Avrupa’da En Çok Satan Oyunlar

Geride bıraktığımız ayda Avrupa’da en fazla satılan oyunlar aşağıdaki gibi oldu. İşte oyuncuların Eylül 2023 itibariyle satın almak için en çok para harcadığı oyunlar:

1. EA Sports FC 24

2. Starfield

3. NBA 2K24

4. The Crew Motorfest

5. Mortal Kombat 1

6. Payday 3

7. GTA V

8. Red Dead Redemption 2

9. Titanfall 2

10. Hogwarts Legacy

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Avrupa’da en fazla satılan oyunlar listesi genel olarak beklentiler dahilinde oluşsa da, listede halen GTA 5’in yer alması sürpriz olarak nitelendirildi. Hemen hemen her ay bu listede yer almayı başaran oyunun yıllar sonra dahi alıcı buluyor olması hem büyük başarı hem de “ilginçlik” olarak değerlendiriliyor. Oyuncuların liste hakkında şahsi sosyal medya hesaplarından paylaştığı yorumlardan bazıları şu şekilde:

“GTA 5’in hala bu kadar satıyor olması son derece ilginç. Acaba Rockstar bu listeye müdahale ediyor olabilir mi? GTA 5’i gündemde tutarak GTA 6’nın çıkışını sürekli erteliyorlar gibi geliyor bana. Elbette sadece bir teori benimkisi ama bana uzak bir ihtimal gibi de gelmedi.”

“EA Sports FC 24 çöp filan deniyordu ama listede ilk sıraya kurulmuş yine. Birkaç ay daha böyle devam eder bence. Kimse EA’nın bu alandaki gücünü sınamasın.”

“Starfield için konsol satın alanların fazla olduğunu düşünmüyorum. Ben PC’den oynadım ve abartıldığı kadar iyi olmadığını gördüm. Listede de kalıcı olabileceğini zannetmiyorum. Birkaç aya geriler.”

En Çok Satan Konsollar – Eylül 2023

Avrupa’da en çok satan konsol sıralamasında ise ilk 3 şu şekilde oluştu:

1) PS5 (bir önceki aya göre %175 artış)

2) Switch (bir önceki aya göre %28 düşüş)

3) Xbox Series X | S (bir önceki aya göre %35 düşüş)