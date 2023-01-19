Avrupa’da Yılın Otomobili Ödülü Jeep Avenger’ın!

Amerikalı otomobil üreticisi Jeep, yeni piyasaya sürülen Avenger kompakt SUV ile Brüksel otomobil fuarında 2023 Yılının Avrupa Otomobili ödülünü kazandı. İşin ilginç yanı, CEO aracın ABD için çok küçük olduğunu düşündüğü için Avenger yalnızca belirli Kuzey Amerika ülkelerinde ve Avrupa’da bulunabiliyor.

Ancak, 20’den fazla ülkede gazeteciler tarafından en iyi olarak seçildiği için Avrupalı tüketiciler için oldukça iyi bir eşleşme gibi görünüyor. Jeep toplamda 21 jüriden 328 puan topladı ve bu şekilde birinci oldu.

Gazeteciler birkaç önemli satış noktasında hemfikirdir – pratik, konforlu, kompakt. Ancak iyi sürüş hissi ve çok daha büyük bir SUV gibi hissettirmesi, Avenger’ı ön plana çıkaran özellikler oluyor.

Jeep, 2030 yılına kadar Avrupa gelirinin %100’ünün ve Kuzey Amerika gelirinin yarısının elektrikli araçlardan gelmesini istiyor. Avenger, bu yılın 2. çeyreğinde piyasaya sürülecek, Recon ve Wagooner S ise önümüzdeki yıl ABD’de piyasaya sürülecek.